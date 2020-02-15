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Вертикальную ферму в каждый дом — Кимбал Маск приближает продовольственную революцию

15.02.2020
Вертикальную ферму в каждый дом - Кимбал Маск приближает продовольственную революцию

В последние годы наблюдается тенденция увеличения спроса на городские вертикальные фермы. Примерами могут послужить немецкая Infarm, которая помогает городам стать более самодостаточными в производстве продуктов питания, и американская Square Roots, которая планирует стать лидером в городском сельском хозяйстве на своем континенте.

Подавляющий процент населения мира живет в городах, и это число будет расти. Square Roots разрабатывает новые решения, с помощью которых жители мегаполисов смогут получить доступ к местной здоровой пище растительного происхождения, которая будет качественно отличаться от продуктов питания, производимых в промышленных масштабах.

Вертикальную ферму в каждый дом - Кимбал Маск приближает продовольственную революцию

Компания была основана Кимбалом Маском (младшим братом Илона Маска) и Тобиасом Пеггом с целью «приблизить продовольственную революцию». Они хотят помочь предпринимателям научиться самостоятельно выращивать и продавать свои собственные растительные культуры.

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Изменить пищевую промышленность стартап планирует за счет крытых гидропонных ферм, которые способны давать урожай круглый год. Для этого группы предпринимателей принимаются на 12-месячные курсы, где они учатся создавать и распространять свои пищевые продукты.

Каждый начинающий фермер получает в свое распоряжение грузовой контейнер с готовым оборудованием для выращивания зелени и овощей, включая автоматические системы для полива, освещения (светодиоды) и т.д. Как заявляют разработчики, один такой контейнер позволяет выращивать более 20 кг зелени в неделю, потребляя не более 30 литров воды в день.

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10 выпускников инкубатора запустили одну из таких вертикальных ферм в Бруклине, из которой свежая зелень будет поставляться клиентам более чем 80 офисов в Нью-Йорке. Достоинство этого метода также заключается в подключении клиентов напрямую к фермерам и укрепление связи между производителем и потребителем. Именно такие городские фермы завоюют популярность в большинстве мегаполисов мира, уверены в Square Roots.

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