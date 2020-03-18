Веломобиль PodRide с электродвигателем и кабиной защитит водителя от непогоды

Велосипед — отличный вид транспорта, полезный для здоровья и экологически чистый. Однако из-за особенностей климата ездить на нем получается не больше 4–6 месяцев в году. Мороз, снегопады, дожди, сильный ветер мешают любителям покрутить педали.
Изобретатель Микаэл Кьеллман из Швеции в которой климат тоже не часто балует жителей комфортной погодой, создал новое транспортное средство — веломобиль PodRide.
В основе заложен четырехколесный велосипед с электродвигателем, оснащенный кабиной из водо- и ветронепроницаемой ткани. Модель сконструирована специально для езды в неблагоприятных погодных условиях, в том числе и в зимний период.
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Всесезонные колеса веломобиля отличаются устойчивостью и хорошей проходимостью, поэтому легко проходят по снегу и льду. Плотная ткань, натянутая на алюминиевую раму кабины, надежно защищает от холода, ветра и осадков.
Вес PodRide составляет всего 70 кг и он способен передвигаться за счет вращения педалей или электродвигателя на 250 Вт, развивая скорость до 25 км/ч. Работу двигателя обеспечивает аккумуляторная батарея, полного заряда которой хватает на 60 км.
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Веломобиль имеет 14-ступенчатую коробку передач, светодиодную систему освещения, вентилятор, предотвращающий запотевание стекол, стеклоочиститель с ручным приводом, а также задний багажный отсек.
Предварительная стоимость от € 2500.
источник: indiegogo