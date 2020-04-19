Важной частью мировой энергосистемы станет водород

Несмотря на бурное развитие ВИЭ и электромобилей, этого недостаточно для полного отказа от ископаемого топлива, уверены аналитики. Важной частью чистой энергетики должен стать водород.

Водород уже более полувека считается «топливом будущего», однако из-за сложностей с синтезом и хранением потенциал этого газа долгое время оставался нереализованным. Согласно новому докладу Международного энергетического агентства, который пересказывает Bloomberg, в наши дни у водорода наконец появился шанс стать важной частью мировой энергосистемы.

Аналитики отмечают, что международный интерес к водородному топливу достиг беспрецедентных масштабов. В последний раз подобная ситуация наблюдалась в 1970-х годах, когда водород всерьез рассматривали в качестве альтернативы подорожавшей нефти. Сегодня интерес к нему подталкивает растущее движение по отказу от ископаемого топлива.

«БУДУЩЕЕ — ЗА ВОДОРОДНЫМ ТРАНСПОРТОМ» — КИТАЙ ГОТОВИТ ВОДОРОДНУЮ РЕВОЛЮЦИЮ

Несмотря на бурное развитие ВИЭ и систем хранения энергии, в некоторых сферах разумнее использовать именно водородное топливо. Это касается, например, дальних перевозок или сталелитейного производства. Кроме того, импорт водорода может стать решением для стран, которые не располагают подходящим условиями для развития солнечной или ветровой энергетики.

В докладе подчеркивается ряд нерешенных проблем, которые тормозят «водородную революцию». Это дороговизна производства водорода, которое нередко зависит от грязных источников энергии, а также его нестабильность и легкость воспламенения. Чтобы найти технологические решения этих проблем, необходимо активно инвестировать в развитие отрасли. В частности, МЭА рекомендует поддерживать исследования в этой сфере и создать механизмы компенсации для потенциальных инвесторов. Кроме того, аналитики призвали приступить к созданию международных каналов торговли водородом.

ВОЗОБНОВЛЯЕМОЕ ТРАНСПОРТНОЕ ТОПЛИВО ИЗ ВОДЫ И CO2 УНИЧТОЖИТ УГЛЕВОДОРОДНОЕ ТОПЛИВО

Возможно, в первые десятилетия водородная энергетика будет развиваться за счет государственных субсидий и грантов. Однако новые разработки позволят сделать отрасль конкурентноспособной. По похожему сценарию развивались ВИЭ, ставшие сегодня самым дешевым источником энергии в большинстве регионов мира.

источник: newatlas