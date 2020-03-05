«Ваш дом не понадобится вашим детям. Дом нужно строить для себя!». Советы специалиста.

Со временем большинство людей начинает ценить тишину, покой и комфорт. Шумные мегаполисы, в которых вечно кто-то куда-то спешит, опаздывает, старается везде успеть — удел неусидчивой молодежи. Зрелые люди предпочитают собственные дома в пригороде или на окраине города.

И вот ты уже состоявшийся специалист со счетом в банке и желанием сбежать от вечно сверлящих соседей, лающих собак и плачущих детей за стеной. Твой выбор — купить участок и построить дом своей мечты. Однако только на словах это кажется просто. Сталкиваясь с подобным, многие делают ошибки, из-за которых строительство затягивается на годы, а результат не оправдывает ожидания.

Чтобы не тратить зря свои деньги и время, послушай советы архитектора с многолетним опытом. На счету Александра 15 лет работы и около 500 домов. Он точно знает, как нужно строить.

Дом в первую очередь нужно строить для себя

90 % людей понятия не имеют, какой дом они хотят. Кто-то обращается к специалистам для разработки дизайна, кто-то выбирает на свой вкус. Главная ошибка — все первым делом думают о фасаде, хотя нужно начинать с проекта объекта.

«Я отговариваю людей строить дома в несколько этажей. Это всё чепуха! Нормальный дом должен быть одноэтажным, с нулевым цоколем. Главное — сделать крышу с выносом минимум на 1,5 метра. Ваш дом не понадобится вашим детям. Жизнь сейчас идет в таком темпе, что не знаешь, где окажется следующее поколение. Поэтому нужно строить для себя», — убежден специалист.

Не беспокойся о мелочах и умей экономить

Дешевле всего построить одноэтажный дом-комплекс под одной крышей, так можно сэкономить десятки тысяч долларов. Не стоит также заказывать дорогой дизайн у всяких «модных» специалистов. В итоге окажется так, что в строительном не будет в наличии плитки, ламината или еще чего нужного цвета и придется выбирать из того, что есть.

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Не стоит также переоценивать свои возможности. Некоторые чудаки влазят в долги, но в итоге стройка не продвигается. Денег не хватает, дело затягивается на годы.

Профессиональная бригада — залог успеха

Наши строители привыкли катить бочку на тех, кто занимался объектом до них. Приходят штукатурщики и самыми нелестными словами отзываются о каменщиках, за ними приходят плиточники и проклинают штукатурщиков. А работают они спустя рукава. Полный день трудиться не хотят еще и деньги вперед требуют.

УСТРОЙСТВО НАРУЖНОЙ КАНАЛИЗАЦИИ В ЧАСТНОМ ДОМЕ

Лучше всего брать людей по рекомендации знакомых, которые остались довольны их работой. Так хоть какая-то гарантия качества будет.

Хорошенько продумай будущую планировку

Дом в первую очередь должен быть удобным, а уж затем — красивым. Фасады строят для гостей и прохожих, а интерьер — для себя.

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Обычный пример от Александра: «Окна кухни должны выходить на дорогу. Там мы часто проводим время и легко сможем заметить гостей у калитки. Место для шашлыка надо ставить там, где можно полюбоваться закатом. Не таскать же с собой мангал и стулья по всему участку!»

Бассейны и гаражи — ненужная роскошь

«Женщины обычно убеждают мужей в том, что семье просто необходим бассейн. В итоге выходит так, что поначалу им пользуются каждый день, а через месяц совсем о нём забывают. Деньги потрачены впустую. Нет у нашего человека времени на бесконечные откисания в водичке», — уверяет архитектор.

Такого же мнения специалист и о гаражах: «У меня их четыре, и все в итоге забиты каким-то хламом. Такая же ситуация и у знакомых. Замечают, что людям просто лень по несколько раз в день открывать и закрывать ворота. Да и места они много занимают».

РОБОТ-КАМЕНЩИК ПОСТРОИТ ДОМ ЗА 2 ДНЯ

Александр признается, что его часто ругают за слишком утилитарный стиль домов, которые он строит. Он отвечает, что поставил перед собой задачу делать дома практичными и качественными, а вовсе не красивыми.