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«Ваш дом не понадобится вашим детям. Дом нужно строить для себя!». Советы специалиста!

05.03.2020
«Ваш дом не понадобится вашим детям. Дом нужно строить для себя!». Советы специалиста.

Со временем большинство людей начинает ценить тишину, покой и комфорт. Шумные мегаполисы, в которых вечно кто-то куда-то спешит, опаздывает, старается везде успеть — удел неусидчивой молодежи. Зрелые люди предпочитают собственные дома в пригороде или на окраине города.

И вот ты уже состоявшийся специалист со счетом в банке и желанием сбежать от вечно сверлящих соседей, лающих собак и плачущих детей за стеной. Твой выбор — купить участок и построить дом своей мечты. Однако только на словах это кажется просто. Сталкиваясь с подобным, многие делают ошибки, из-за которых строительство затягивается на годы, а результат не оправдывает ожидания.

«Ваш дом не понадобится вашим детям. Дом нужно строить для себя!». Советы специалиста.

Чтобы не тратить зря свои деньги и время, послушай советы архитектора с многолетним опытом. На счету Александра 15 лет работы и около 500 домов. Он точно знает, как нужно строить.

Дом в первую очередь нужно строить для себя

90 % людей понятия не имеют, какой дом они хотят. Кто-то обращается к специалистам для разработки дизайна, кто-то выбирает на свой вкус. Главная ошибка — все первым делом думают о фасаде, хотя нужно начинать с проекта объекта.

«Я отговариваю людей строить дома в несколько этажей. Это всё чепуха! Нормальный дом должен быть одноэтажным, с нулевым цоколем. Главное — сделать крышу с выносом минимум на 1,5 метра. Ваш дом не понадобится вашим детям. Жизнь сейчас идет в таком темпе, что не знаешь, где окажется следующее поколение. Поэтому нужно строить для себя», — убежден специалист.

Не беспокойся о мелочах и умей экономить

Дешевле всего построить одноэтажный дом-комплекс под одной крышей, так можно сэкономить десятки тысяч долларов. Не стоит также заказывать дорогой дизайн у всяких «модных» специалистов. В итоге окажется так, что в строительном не будет в наличии плитки, ламината или еще чего нужного цвета и придется выбирать из того, что есть.

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Не стоит также переоценивать свои возможности. Некоторые чудаки влазят в долги, но в итоге стройка не продвигается. Денег не хватает, дело затягивается на годы.

«Ваш дом не понадобится вашим детям. Дом нужно строить для себя!». Советы специалиста.

Профессиональная бригада — залог успеха

Наши строители привыкли катить бочку на тех, кто занимался объектом до них. Приходят штукатурщики и самыми нелестными словами отзываются о каменщиках, за ними приходят плиточники и проклинают штукатурщиков. А работают они спустя рукава. Полный день трудиться не хотят еще и деньги вперед требуют.

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Лучше всего брать людей по рекомендации знакомых, которые остались довольны их работой. Так хоть какая-то гарантия качества будет.

«Ваш дом не понадобится вашим детям. Дом нужно строить для себя!». Советы специалиста.

Хорошенько продумай будущую планировку

Дом в первую очередь должен быть удобным, а уж затем — красивым. Фасады строят для гостей и прохожих, а интерьер — для себя.

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Обычный пример от Александра: «Окна кухни должны выходить на дорогу. Там мы часто проводим время и легко сможем заметить гостей у калитки. Место для шашлыка надо ставить там, где можно полюбоваться закатом. Не таскать же с собой мангал и стулья по всему участку!»

Бассейны и гаражи — ненужная роскошь

«Женщины обычно убеждают мужей в том, что семье просто необходим бассейн. В итоге выходит так, что поначалу им пользуются каждый день, а через месяц совсем о нём забывают. Деньги потрачены впустую. Нет у нашего человека времени на бесконечные откисания в водичке», — уверяет архитектор.

Такого же мнения специалист и о гаражах: «У меня их четыре, и все в итоге забиты каким-то хламом. Такая же ситуация и у знакомых. Замечают, что людям просто лень по несколько раз в день открывать и закрывать ворота. Да и места они много занимают».

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Александр признается, что его часто ругают за слишком утилитарный стиль домов, которые он строит. Он отвечает, что поставил перед собой задачу делать дома практичными и качественными, а вовсе не красивыми.

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