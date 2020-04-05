В заливе Дубай трудится беспилотный аквадрон Waste Shark, собирающий мусор

Waste Shark разработан голландской компанией Ran Marine. После года тестирований аквадрон запущен в искусственный залив Дубай Марина.

Как отмечают разработчики, Waste Shark доступен в двух моделях — автономной и на дистанционном управлении.

Дрон способен продержаться в воде без подзарядки 16 часов и провозить до 159,6 кг мусора.

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Кроме этого «мусорная акула» может собирать данные о качестве воздуха и воды, фильтровать химикаты из воды, в том числе нефть, мышьяк и тяжелые металлы, а также сканировать морское дно.