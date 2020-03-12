В Японии открыли кафе на заводе по переработке мусора для привлечения внимания к экологическим проблемам

По инициативе городских властей в Токио заработало кафе, где можно увидеть, как перерабатывается мусор прямо за окнами. Его открыли, чтобы привлечь внимание к огромного количеству производимых человеком отходов и связанных с этим проблем.

Кафе называется «Яма Гоми» и находится в западном Токио, на территории свалки мусоросжигательного завода. Несмотря на это, заведение пользуется популярностью. Стеклянные окна выходят прямо на глубокую яму, где тонны мусора складываются для дальнейшего сжигания. Каждые несколько минут огромный аппарат спускается на дно ямы, а затем поднимается вместе с отходами повседневной жизни: изношенной одеждой, остатками мебели, пластика, бумагой и полиэтиленовыми пакетами.

«Многие посетители выражают недоумение. Они говорят, что понятия не имели, как перерабатываются отходы, — говорит Аяна Секи, сотрудник местного отдела охраны окружающей среды. — По их словам, они были шокированы, увидев, что накапливается столько мусора, хотя в каждом доме есть только одно или два ящика для мусора».

ШВЕЦИЯ ПЕРЕРАБАТЫВАЕТ 99% СВОЕГО МУСОРА ОБЕСПЕЧИВАЯ НАСЕЛЕНИЕ ДОСТУПНЫМ ЭЛЕКТРИЧЕСТВОМ

Заведение имеет стильный интерьер. Внутри кафе не чувствуется неприятный запах, каждая зона обозначена на японском и английском языках, а в контрольной комнате окна от пола до потолка расположены с одной стороны, поэтому посетители могут наблюдать, как технические специалисты обрабатывают мусор и контролируют работу объекта. Одно из окон имеет сенсорный экран: нажатие различных значков показывает различные данные, в частности температуру и количество сожженного за день мусор.

Реализация такого проекта мусороперерабатывающего завода потребовала не мало средств: строительство стоило 91 млн долларов и еще столько же уйдет на эксплуатацию в течение 20 лет.