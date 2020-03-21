В Якутии, зонах вечной мерзлоты, дома будут накрывать стеклянными энергосберегающими куполами

Особый энергосберегающий купол был возведен над домом одной из якутских семей, проживающей в зоне вечной мерзлоты. Ученые намерены оценить эффективность конструкции для ее последующего повсеместного использования.

Ученые Северо-Восточного федерального университета совместно с компанией «Синет» разработали особый купол, который, будучи возведенным над жилыми домами, должен способствовать экономии энергии и беречь тепло. Подобная конструкция в условиях вечной мерзлоты может значительно облегчить проживание местным жителям.

При строительстве купола использовались новые энергосберегающие технологии. Конструкция также оснащена элементами «умного дома», что позволит ученым следить за основными показателями на протяжении эксперимента, проводимого на площадке территории опережающего развития «Индустриальный парк «Кангалассы».

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«Якутянам предложат с ноября и до следующего лета пожить в доме, над которым возведен специальный купол, влияющий на его энергосбережение. Так ученые намерены оценить эффективность купольной конструкции, которую в случае подтверждения эффекта разработки начнут применять повсеместно», — рассказал декан автодорожного факультета СВФУ Дмитрий Филиппов.

Во время исследования будет оцениваться влияние купола не только на расход энергии и тепла в доме, но и на состояние вечномерзлых грунтов, над которыми он установлен. То есть ученые намерены следить за микроклиматом внутри конструкции.

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Особое внимание будет уделяться также людям, живущим под куполом — насколько им комфортно и как новые условия влияют на их физическое и психическое здоровье. При этом исследователи попросили семью, принимающую участие в эксперименте, вести обычный образ жизни и заполнять дневник.

Ученым предстоит решить немало проблем, которые могут возникнуть в ходе эксперимента — от нарушений состояния грунта до конденсата на внутренней поверхности купола.

«Если результаты эксперимента в целом окажутся положительными и будут найдены инженерно-технические решения, к примеру, по сохранению мерзлоты, выведению смога и вентиляции конструкции, борьбе с конденсатом, то, купольные технологии начнут массово применяться в зоне распространения вечной мерзлоты», — рассказал о дальнейших планах декан.