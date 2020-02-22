В Вене построили самый высокий деревянный небоскреб, 84 метра высотой, 24 этажа

На окраине Вены построили уникальное здание: самое высокое сделанное из дерева. На его сооружение потребовалось 4500 кубометров сосны .

Сейчас в мире на разных этапах проектирования и строительства находится несколько десятков многоэтажных деревянных зданий. В Лондоне, например, собираются реализовать проект 300-метрового деревянного небоскреба. А самые прогрессивные архитекторы в рамках борьбы с глобальным изменением климата предлагают полностью отказаться от бетона в пользу древесины.

Идея деревянного «небоскреба» в Вене — 84 метра высотой, 24 этажа — пять лет назад пришла архитектору Каролине Палфи. Тогда руководитель холдинга, в который входила и компания Палфи, приобрел несколько земельных участков на окраине, а застройку одного из них поручил 30-летней Каролине.

Через три года (стройка началась в октябре 2016 года) деревянная башня, как ее теперь именуют жители Вены, готова к приему новоселов: ими будут исключительно деловые люди. Здесь разместятся различные бюро, медицинские кабинеты, фитнес-центры, магазины, ресторан и отель. Поначалу Палфи хотела отвести в здании и место для жилых квартир, но, увы, сожалеет она, не получилось.

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По словам посетителей, в помещениях башни пахнет настоящим лесом. «Мы стремились к тому, — говорит Каролина, — чтобы здесь дерево оставалось «живым», поэтому отказались от обоев и от лакового покрытия стен и полов».

Конечно, не все построено из дерева — оно составляет 75 процентов строительного материала. Так что без бетона и других укрепляющих компонентов не обошлось.

Если говорить о пожаробезопасности, то она на высоком уровне. По крайней мере, как показали разного рода экспертизы, длительность противостояния огню у венской башни составляет 115 минут, тогда как законом предусмотрены только полтора часа.

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К определению «самый высокий деревянный дом» Палфи относится весьма спокойно. Она знает, что ее рекорд вскоре будет побит. Например, в Амстердаме планируют возвести 130-метровую башню из дерева, а в Чикаго, родине небоскребов, дерево поднимут на 228 метров. В то же время в Токио задумываются над 350-метровой башней.