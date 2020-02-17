В Великобритании создан реактор для производства «зеленого» водорода

Водород является чистым и полезным хранилищем энергии и может использоваться в качестве топлива для выработки электроэнергии, а также может храниться и транспортироваться через газовые сети.

В Великобритании разработан первый термодинамически обратимый химический реактор, который производит водород в виде чистого потока — без необходимости отделять его от других химических элементов.

Водород — чистая энергия, которую можно использовать как топливо автомобилей, для выработки электричества, а также безопасно хранить и перевозить в цистернах. Однако при его производстве в традиционных химических реакторах водород приходится сепарировать от других продуктов, а это дорогой и часто энергоемкий процесс.

Инженеры и химики Университета Ньюкасла впервые продемонстрировали возможность химического реактора, способного обращать термодинамический процесс, то есть допускающего возвращение системы в первоначальное состояние.

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Реактор, описанный в статье журнала Nature Chemistry, не смешивает взаимодействующие газы и перемещает кислород между потоками реагентов через твердотельный кислородный резервуар. Он спроектирован таким образом, чтобы поддерживать равновесие с потоками вступающих в реакцию газов и, соответственно, сохранять «химическую память» состояний. В результате водород вырабатывается как чистый поток, не требующий дорогостоящего выделения финального продукта.

Позволяя воде и окиси углерода вступать в реакцию для производства водорода и двуокиси углерода, система предотвращает попадание углерода в поток водорода.

«Химические изменения обычно происходят посредством смешанных реакций, когда нагреваются и взаимодействуют несколько реагентов. Но это ведет к потерям, незавершенной конверсии реагентов и необходимости сепарирования финальной смеси продуктов, — говорит профессор Йэн Меткальф, руководитель проекта. — При помощи нашего водородного реактора с памятью мы можем вырабатывать чистые, сепарированные продукты. Его можно назвать идеальным реактором».

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Эту же технологию, по словам ученых, можно применить не только к водороду, но и к другим газам.