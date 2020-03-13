В Великобритании представили городской бюджетный электромобиль MeV BeeAnywhere

Компания MeV из Манчестера, представила свою первую модель городского электромобиля BeeAnywhere — это инновационный и доступный электрокар, в котором применяются передовые технологии, позволяющие сделать электромобили будущего массовыми.

Главная особенность электромобиля — низкая стоимость. Этот микроавтомобиль будет стоить дешевле 11500 евро и сможет конкурировать по цене с подержанными хэтчбеками. Сейчас такие автомобили в Великобритании продаются за 8–9 тысяч евро.

MeV BeeAnywhere — это двухместный городской электромобиль. Его конструкция сделана максимально простой и дешевой. У машины нет даже щитка приборов — его роль будет выполнять личный смартфон водителя, устанавливаемый на передней панели.

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В то же время в MeV BeeAnywhere нашлось место и высоким технологиям. Электромобиль создается с применением разработок Национального центра инженерии в области автоспорта при Болтонском университете и Национального графенового института Манчестерского университета.

С помощью этих организаций были созданы передовые материалы для автомобиля. Например, кузов модели изготавливается из инновационного графенового композита, который может быть полностью переработан. В деталях шасси применяются алюминиевые сплавы и углеволокно.

MeV, основанная руководителем Keating Supercars доктором Тони Китингом, разрабатывает BeeAnywhere с 2019 года. Главная цель компании — помочь Великобритании выполнить поставленные правительством задачи по повышению качества воздуха путем массового внедрения электромобилей.

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Тони Китинг считает, что транспорт с нулевыми выбросами должен быть доступным каждому. Именно таким электромобилем и является BeeAnywhere, который призван быстро заменить миллионы машины с ДВС, загрязняющие воздух.

источник: insideevs