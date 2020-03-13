Главная НовостиТехника В Великобритании представили городской бюджетный электромобиль MeV BeeAnywhere

В Великобритании представили городской бюджетный электромобиль MeV BeeAnywhere

13.03.2020
В Великобритании представили городской бюджетный электромобиль MeV BeeAnywhere

Компания MeV из Манчестера, представила свою первую модель городского электромобиля BeeAnywhere — это инновационный и доступный электрокар, в котором применяются передовые технологии, позволяющие сделать электромобили будущего массовыми.

Главная особенность электромобиля — низкая стоимость. Этот микроавтомобиль будет стоить дешевле 11500 евро и сможет конкурировать по цене с подержанными хэтчбеками. Сейчас такие автомобили в Великобритании продаются за 8–9 тысяч евро.

В Великобритании представили городской бюджетный электромобиль MeV BeeAnywhere

MeV BeeAnywhere — это двухместный городской электромобиль. Его конструкция сделана максимально простой и дешевой. У машины нет даже щитка приборов — его роль будет выполнять личный смартфон водителя, устанавливаемый на передней панели.

CITROËN СОЗДАЛ ЭЛЕКТРОМОБИЛЬ Ë-AMI ДЛЯ СРЕДНЕГО КЛАССА, СТОИМОСТЬЮ МЕНЕЕ 10 000 ЕВРО (ВИДЕО)

В то же время в MeV BeeAnywhere нашлось место и высоким технологиям. Электромобиль создается с применением разработок Национального центра инженерии в области автоспорта при Болтонском университете и Национального графенового института Манчестерского университета.

С помощью этих организаций были созданы передовые материалы для автомобиля. Например, кузов модели изготавливается из инновационного графенового композита, который может быть полностью переработан. В деталях шасси применяются алюминиевые сплавы и углеволокно.

MeV, основанная руководителем Keating Supercars доктором Тони Китингом, разрабатывает BeeAnywhere с 2019 года. Главная цель компании — помочь Великобритании выполнить поставленные правительством задачи по повышению качества воздуха путем массового внедрения электромобилей.

FIAT ЗАПУСКАЕТ ПОЛНОСТЬЮ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ГОРОДСКОЙ АВТОМОБИЛЬ ТРЕТЬЕГО ПОКОЛЕНИЯ FIAT 500

Тони Китинг считает, что транспорт с нулевыми выбросами должен быть доступным каждому. Именно таким электромобилем и является BeeAnywhere, который призван быстро заменить миллионы машины с ДВС, загрязняющие воздух.

источник: insideevs

, , ,
городской электромобиль YOYO
Техника

Дешевый городской электромобиль YOYO будут печатать на 3D - принтере
Skoda запустила серийное производство нового городского электромобиля Skoda Citigo e iV
Техника

Skoda запустила серийное производство нового городского электромобиля Skoda Citigo e iV
В каждом доме Великобритании установят зарядные устройства для электромобилей
Сообщество

В каждом доме Великобритании установят зарядные устройства для электромобилей
Ford создаст новую линейку электромобилей на основе «гибкой скейтборд платформы» Rivian
Техника

Ford создаст новую линейку электромобилей на основе «гибкой скейтборд платформы» Rivian
Трехколесный электрокар Nobe 100 можно парковать на стене
Техника

Трехколесный электрокар Nobe 100 можно парковать на стене
VW внедряет зарядные станции для электромобилей с гигантскими встроенными аккумуляторами
Энергия

VW внедряет зарядные станции для электромобилей с гигантскими встроенными аккумуляторами