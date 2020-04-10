В Великобритании построят многофункциональное здание, которое станет «самой большой зеленой стеной в Европе»

В свое время немало внимания привлекли «вертикальные леса» в Италии и Китае – теперь к глобальному озеленению городских ландшафтов присоединится и Великобритания. На днях британское архитектурное бюро Sheppard Robson представило проект многофункционального здания Citicape House, которое станет «самой большой зеленой стеной в Европе». Строительство необычного дома призвано в первую очередь улучшить качество воздуха в регионе Лондона.

Фасады здания украсят ящики с 400 000 растений, которые, по расчетам создателей, будут «поглощать более восьми тонн углерода и производить до шесть тонн кислорода в год».

Постройка появится в квартале «Культурная миля» (Culture Mile) — районе с туристическими объектами мирового уровня и наиболее интенсивным дорожным движением. Дом заменит собой существующее офисное здание и наглядно продемонстрирует, как искусственно созданная среда помогает решить проблемы изменения климата и загрязнения воздуха.

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«Мы попытались посмотреть под другим углом на самые главные экологические проблемы Лондона, включая качество воздуха, запыление и шум, — рассказывает Дэн Берр, сотрудник Sheppard Robson. — Вместо планирования изолированного зеленого участка мы выбрали комплексный подход, который способен оказать наибольшее влияние на окружающую среду и сделать город лучше и удобнее для жизни. А еще – это мощное архитектурное решение».

Размер и форма здания повторяют проект довоенной постройки, похожей на нос огромного корабля, которая ранее занимала угловую площадку на пересечении улиц. Внутри 11-этажного дома расположится пятизвездочный отель, офисы и залы для проведения мероприятий, бар, ресторан и спа-салон. На крыше здания появится открытая терраса, откуда посетители смогут насладиться прекрасными видами города. Также крышу украсят пышные сады с редкими видами растений и цветов.

«Зеленое здание, окруженное со всех сторон оживленными дорогами и домами из камня и стекла, окажет наиболее значимое воздействие на окружающую среду, — рассказывает представитель Sheppard Robson. — Этот проект положительно повлияет на плотную городскую застройку».

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Специальная система остекления позволит минимизировать приток тепла в здание, а тепловые насосы обеспечат значительную экономию энергии в отопительный сезон. Также дом будет снабжен системами сбора дождевой воды для орошения зеленой стены и снижения нагрузки на существующую инфраструктуру участка.