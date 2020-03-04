В Украине запустили производство автономных домов PassivDom, по специальной сниженной цене

Компания PassivDom запустила украинское производство по франшизе автономных домов, в которых можно жить без подключения к центральным сетям.

Один такой дом потребляет почти в 20 раз меньше энергии, чем обычный, использует только возобновляемую энергию, повторно используя пригодные для этого уже отработанные ресурсы.

«Мы продали лицензию на производство в Украине домов modulOne, который показали на iForum — первый, собранный по франшизе лицензионной моделью в Киеве. — отметил основатель PassivDom Максим Гербут. — Заказы принимаем через сайт. Для украинского рынка мы установили специальную сниженную цену, а с октября планируем начать отгружать первые дома».

Украинская премьера PassivDom состоялась на iForum — самой крупной IT-конференции в Восточной Европе.

Автономный дом PassivDom не требует подключения к энергосетям, газ или водоснабжение, но при этом жители продолжают пользоваться всеми достижениями коммунальной цивилизации.

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В доме есть мебель, укомплектованная кухня, акустическая система Sonos, камера и термостат Nest, проектор со 100-дюймовым экраном, интернет, «умный» дверной замок. Благодаря модульности и простоте монтажа дома среду не разрушается бетонным фундаментом.

В PassivDom также работают 24 интеллектуальные подсистемы, которые, в частности контролируют качество воздуха, кислорода и углекислого газа, обеспечивают качество воды с обратным осмосом и минерализацию, антибактериальный и антивирусный защиту питьевой воды и воздуха, имеют противоаллергические фильтры HEPA.

«Чтобы собрать 5 домов на украинском линии производства сегодня нужны 15 работников и один месяц времени, — говорит Максим Гербут, основатель компании PassivDom, — Нам понадобилось 3 года разработок и 15 лет опыта работы в строительстве энергосберегающих домов». Первая экспериментальная линия по производству автономных домов по франшизе заработала именно в Украине, добавляет он.

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«Линия будет выпускать 5-6 домов в месяц, мы умышленно начинаем с меньшей мощности, чтобы отработать все возможные осложнения, — объясняет Максим Гербут. — В Украине для этого есть очень благоприятная среда: достаточно лояльное законодательство, сертификация и лицензирование, а еще очень трудолюбивые люди — и запускать производство в нашей стране гораздо интереснее с точки зрения экспериментов».