В связи с введением карантина в Украине для предпринимателей сделали временные налоговые каникулы

Во вторник, 17 марта, Верховная Рада Украины приняла законопроект № 3220, который предусматривает временные налоговые каникулы по уплате единого социального взноса для ФОПов. Такие изменения приняты в связи с введением карантина в Украине.

При подаче в апреле отчетности за 1 квартал 2020 года за март можно не платить ЕСВ (его размер составляет 22% от минимальной зарплаты или 1039,06 грн). При оплате в июле налогов за 2 квартал 2020 года можно будет не платить ЕСВ за апрель. За неуплату ЕСВ государство не будет штрафовать предпринимателей и зачислит им март и апрель 2020 года в трудовой стаж так, как если бы ЕСВ был уплачен.

Также предпринимателей не будут штрафовать за несвоевременную уплату ЕСВ за январь и февраль. То есть за те месяцы, которые не попали под налоговую льготу. Кроме того, Верховная Рада отложила на три месяца обязательное введение кассовых аппаратов для ФЛП и запретила проведение налоговых проверок.

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Принятый закон вводит ряд следующих упрощений:

— продлен срок представления годовой декларации об имущественном состоянии (подается гражданами, в том числе госслужащими) до 1 июля 2020 года (срок подачи годовой декларации истекает 30 апреля);

— введены налоговые каникулы по плате за землю (местный налог) с 1 марта по 30 апреля 2020 года;

— нежилая недвижимость исключена из базы обложения налогом на недвижимое имущество на период с 1 марта по 30 апреля 2020 года.

источник: nashkiev