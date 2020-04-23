В связи с переходом на чистую энергию нефтегазовые компании к 2050 потеряют 95% стоимости

Аналитики Mercer оценили эффект глобального потепления и борьбы с ним на различные сектора экономики. Это одно из первых подобных исследований. И его выводы не сулят ничего хорошего нефтегазовым компаниям — чем активнее правительства будут реализовывать условия Парижского соглашения по климату, тем быстрее будет падать их стоимость.

Компании, сейчас зарабатывающие миллиарды на нефти и газе, такие как Shell, BP и Exxon, к 2050 году могут потерять 95% стоимости, если правительства по всему миру предпримут усилия к соблюдению Парижского климатического соглашения.

Таково заключение аналитиков компании Mercer, которая провела одно из первых глубоких исследований воздействия потепления и борьбы с ним на различные отрасли экономики. Эксперты оценивали воздействие с точки зрения долговременной доходности.

Эксперты проанализировали несколько сценариев, связанных с противодействием глобальному потеплению. Mercer считает, что попытки властей по всему миру ограничить выбросы СО2 будут стоить фондовым рынкам в среднем 0,2% роста. Однако эксперты приняли во внимание, что инвесторы вкладываются не только в акции. А с учетом облигаций, собственности и инфраструктурных проектов эффект для рынков будет положительным — от 0,1% до 0,3% роста в год.

ЧИСТАЯ ЭНЕРГИЯ СТОИТ ДЕШЕВЛЕ, ЧЕМ СУБСИДИИ НА ИСКОПАЕМОЕ ТОПЛИВО

Например, сценарий агрессивных действий по соблюдению требований климатического соглашения предусматривает снижение к 2050 году спроса на нефть на треть и полный отказ от угля. Половина продаваемых машин будет на электротяге, а нефть заменят ВИЭ и 20-процентный рост потребления более щадящего для окружающей среды природного газа.

В этом мире будущего, где рост глобальных температур не превысит двух градусов, акции нефтяных и газовых компаний к 2030 году подешевеют на 42%, а к 2050 потеряют 95% стоимости. При этом инвестиции в возобновляемую энергетику вырастут на 178%.

В сценарии, когда правительства откажутся противодействовать потеплению, победителей нет, подчеркивают эксперты. «В сценарии роста температур на 3-4 градуса все сектора, кроме ВИЭ, проигрывают вплоть до 2100 года — от 0,1% до 7,7% в год», — говорится в исследовании.

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ МИНИ-СЕТИ, ИЛИ КАК ОТКАЗАТЬСЯ ОТ УСЛУГ МОНОПОЛИСТА

Глава направления ответственных инвестиций в Mercer Хельга Биргден подчеркивает, что бизнесу выгодна забота о климате: «Несмотря на то, что существующие отрасли понесут убытки… в переходе на низкий уровень выброса углерода есть много примечательных инвестиционных возможностей».

Оценка Mercer — не первая, которая указывает на долгосрочные экономические выгоды отказа от ископаемого топлива. По мнению некоторых экспертов, сжигание угля обходится в $23 трлн в год, а чистая энергетика стала выгодной даже для самых «грязных» отраслей.