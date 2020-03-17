В связи с пандемией Трамп освободил граждан США от уплаты налогов на 3 месяца

Всем гражданам Америки, которые занимаются мелким и средним бизнесом будут предоставлены налоговые каникулы в течении последующих 3 месяцев.

Решение было принято для того чтобы сгладить возможные финансовые последствия после эпидемии COVID-19.

Управлением по делам малого бизнеса (SBA) будут использованы все возможные ресурсы для финансовой помощи тем компаниям которые работают в наиболее пострадавших сферах рынка.

Планируется выдача дешевых кредитов. Президент США обратится к Американскому парламенту с просьбой увеличить сумму кредитования для бизнеса до 50 миллиардов долларов.

Будет снижено налогообложение на заработную плату. Анонсирует президент и выделение дополнительной финансовой помощи работникам которые уже заболели, либо осуществляют уход за своими близкими, которые стали жертвами вируса.

СОСТАВЛЯЮЩИЕ УСПЕХА СИНГАПУРА В БОРЬБЕ С КОРОНАВИРУСОМ COVID-19

Пока, конечно, сложно утверждать о степени и серьезности последствий пандемии. Но, учитывая, какие меры уже сейчас принимает Трамп, нужно быть готовым ко всему.

Какие соответствующие меры можно предпринять в Украине?

Начиная от льгот на время эпидемии, у нас, в отличии от Америки, средний и мелкий бизнес имел шаткие позиции ещё до начала коронавируса, заканчивая укреплением национальной валюты. Также необходимо позаботится о возможности выплат «больничных» пособий, если таковые понадобятся и выделении средств на лекарства малоимущей части населения.

источник: Олег Вишняков