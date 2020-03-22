В связи с коронавирусом в США предлагают начать выплаты безусловного дохода — каждому американцу $1000

Чтобы поддержать самые уязвимые слои населения, в связи с коронавирусом, американские политики предлагают начать выплаты безусловного дохода, разовые или ежемесячные. Идея объединила представителей разных идеологий.

Идея выплаты безусловного дохода приобрела неожиданную популярность в США. Причина — в пандемии коронавируса, которая угрожает не только здоровью людей, но и их финансовому благополучию. Например, в Китае из-за эпидемии работу потеряли уже 5 млн человек.

Идею выплат поддержали политики, представляющие противоположные концы политического лагеря — например, республиканец-консерватор Митт Ромни и демократ Александрия Окасио-Кортес, известная своими ультралевыми взглядами.

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Ромни, который представляет в Сенате штат Юта, предложил выплатить каждому взрослому американцу $1000 одним чеком. Окасио-Кортес отметила, что последствия выдачи БОД сложно просчитать, однако эта мера необходима, чтобы тысячи людей не остались без еды и крыши над головой.

Тулси Габбард заявила, что ежемесячный БОД в размере $1000 должен выплачиваться каждому взрослому американцу до тех пор, пока эпидемия COVID-19 не прекратится.

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О финансовой поддержке американцев заговорили и в администрации Дональда Трампа. По словам министра финансов Стивена Мнучина, правительство рассматривает возможность в ближайшее время выплатить наличные наиболее нуждающимся слоям населения.

источник: cnbc