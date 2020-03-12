В старых шахтах Англии предлагают запасать дешевую энергию

Английские стартаперы надеются запустить самую дешевую «виртуальная батарею» в Британии. Ее электричество будет в два раза дешевле, чем у литий-ионных аккумуляторов.

Стартап Gravitricity предлагает следующую схему сохранения электричества: когда электроэнергии выработано много, она идет на то, чтобы питать лебедки, поднимающие груз наверх. Когда нужно ее высвободить, груз падает вниз и вырабатывает электричество.

Та же идея реализована в гидрохранилищах, которые помогают восполнить потребность в электроэнергии. Но для Gravitricity ничего рыть не надо — подойдет достаточно глубокая выработанная шахта.

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Проект предусматривает 24 груза общей массой 12 тысяч тонн, которые падают на глубину 800 метров для производства достаточного количества энергии, чтобы обеспечить ей 63 тысячи домов на протяжении часа. Если увеличить степень контроля над лебедками, можно замедлить падение груза и выдавать энергию дольше.

«Красота этого замысла в том, что так можно делать много раз в день на протяжении долгих лет, без потери производительности. Это очень конкурентоспособная идея по сравнению с многими другими формами хранения энергии — включая литий-ионные батареи», — заявил Чарли Блер, управляющий директор стартапа.

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По мнению Оливера Шмидта, эксперта из Имперского колледжа Лондона, модель, предложенная Gravitricity, самая выгодная на рынке хранения энергии, поскольку затраты на строительство относительно низкие, а срок службы такой станции — свыше 25 лет. Она сможет вырабатывать электричество по цене $171 за МВт*ч, по сравнению с $367 за МВт*ч батареи литий-ионных аккумуляторов на 10 МВт.

источник: gravitricity