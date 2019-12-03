В США разработана съедобная упаковка из молочных белков

Сегодня большая часть съестной продукции упаковывается в пластик, что приводит к постоянному росту отходов, на разложение которых требуется очень много времени.

У упаковочной пленки хватает недостатков – она не всегда позволяет сохраняться пище свежей, а некоторые ее виды вообще содержат токсичные вещества. Ученые из США справились со всеми описанными проблемами разом.

«Новая пленка, созданная из молочных белков — мощный блокатор кислорода. Она эффективнее сохраняет продукты от преждевременной порчи. Ее использование поможет избежать их вынужденной утилизации в ходе транспортировки от производителя до конечного покупателя», — говорит глава исследования, доктор наук Пегги Томасула.

Испорченная еда лишь одна из проблем, связанных с пластиковой упаковкой. Сегодняшние упаковочные пленки в основном состоят из нефтепродуктов. Они не разлагаются, порождая тонны пластиковых отходов, год за годом загрязняя окружающую среду.

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Томасула и ее коллеги из Министерства сельского хозяйства США разработали дружественную к окружающей среде упаковочную пленку. Она создана из молочного белка — казеина. Получившаяся пленка в 500 раз эффективнее предохраняет еду от воздействия кислорода, чем полиэтилен. Ее натуральная основа делает пленку разлагаемой, устойчивой и съедобной.

Сегодня на рынке присутствуют аналоги, однако они производятся из крахмала. Крахмальная пленка имеет пористую структуру и не справляется с кислородом, проникающим в продукты. У упаковки на молочной основе гораздо меньшие поры, которые создают герметичную сеть, защищающую продукт.

Изначально ученые использовали чистый казеин — пленка хорошо блокировала кислород, но была неустойчива и очень быстро разлагалась в воде. Исследователи решили эти проблемы, добавив цитрусовый пектин в смесь. В результате пленка стала также устойчивой к влажности и высоким температурам.

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После улучшений пленка выглядит так же, как ее пластиковые аналоги, но меньше тянется и лучше защищает от кислорода. Материал съедобный и практически полностью состоит из белков. В будущем возможно добавление питательных веществ, витаминов и пребиотиков. Сейчас пленка безвкусная, но внесение в ее состав ароматизаторов не является технической сложностью.

Ученые, в данный момент, тестируют пленку и создают образцы для компании в Техасе, а интерес к «молочному пластику» растет. Исследователи планируют повышать качество пленки и, надеются, что вместо пластика, на полках магазинов, вскоре появится упаковка из молочного белка.

источник: np-mag.ru