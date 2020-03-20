В США разработали эко-водку из углекислого газа и воды, миниоборудование работает на солнечных батареях

Американские ученые разработали эко-водку, поглощающую из воздуха углекислый газ. На каждую бутылку уходит столько же углекислого газа, сколько поглощает восемь взрослых деревьев.

Экологически правильную водку, которая создается путем преобразования углекислого газа разработали химики стартапа Air Co. На бутылку приходится около 0,5 кг CO2.

Стартап придуман данную технологию для борьбы с климатическими изменениями – на каждую бутылку уходит столько же углекислого газа, сколько поглощает восемь взрослых деревьев.

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Весь процесс создания продукта происходит на миниатюрном оборудовании, которое работает на солнечных батареях и может поместиться даже в маленькой квартире. Чтобы получить такую водку, не нужно ни зерна, ни дрожжей — необходима только вода и углекислый газ.

Технология Air Cо. расщепляет воду на водород и кислород, а затем объединяет водород с углекислым газом, чтобы получить спирт и воду. Вода затем удаляется дистилляцией, оставляя после себя лишь спирт, а кислород выделяется в атмосферу.

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