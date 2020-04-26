В США построили самый длинный мост из пластика всего за 7 дней (фото)

В городе Логан (Огайо, США) построили крупнейший в Америке мост из переработанного пластика. Длина конструкции составила 24,6 фута (около 7,5 метров).

Для изготовления моста Onion Ditch Bridge, который официально признан самым длинным «пластиковым» мостом в США, использованы производимые компанией AXION материалы STRUXURE и ECOTRAX. Они на 20% состоят из переработанных автомобильных панелей и бамперов, а на 80% — из отходов так называемого потребительского пластика.

Материал моста не впитывает влагу, он исключительно прочен, устойчив к гниению и повреждению личинками насекомых. Определяющими факторами при выборе стройматериалов стали их экологическая безопасность и 50-летний срок эксплуатации моста. По мнению инженера Скотта Колемана, нулевые отходы будут достигнуты в округе к 2020 году.

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Для финансирования строительства использованы средства федеральной программы, направленной на повышения качества возводимых в США мостов за счет развития инновационных исследований.

Следует отметить, что введение в эксплуатацию первого европейского моста из переработанного пластика состоялось еще в 2011 году. Его построила стартаповская компания Vertech Ltd. из Уэльса. Для создания 90-футовой конструкции (почти 27,5 метров) понадобилось 50 тонн пластиковых отходов. Разработкой моста, который соединил берега реки Твид в Шотландии, занимались дизайнеры из университетов Кардиффа и Рутгерса.

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Существенным преимуществом такого моста является сведенная к минимуму потребность в обслуживании: он не нуждается в покраске, устойчив к появлению коррозии и ржавчины. К тому же процесс строительства моста занял менее недели.