В Швейцарии разработали покрытие для окон, которое не даёт зданию нагреваться жарким летом

Швейцарские исследователи разработали сезонное покрытие для окон, которое не даёт зданию нагреваться летом, а зимой направляет лучи в менее освещаемые уголки комнаты. Такое «умное» стекло уменьшит расходы на обогрев или охлаждение помещения, а также сделает ненужными солнцезащитные шторы и жалюзи.

Окна, которые оптимально пропускают свет, но не дают лишнему теплу проникать внутрь, — мечта многих архитекторов. Плёнка с микрозеркалами, которую можно наносить на обычное оконное стекло, спасает от жары летом и предотвращает появление бликов, а зимой направляет лучи в дальние уголки комнаты, оптимально распределяя свет.

Покрытие было создано учёными из Лаборатории солнечной энергетики и строительной физики EPFL (Федеральная политехническая школа Лозанны) в сотрудничестве с командой Лаборатории передовых технологий обработки материалов Empa (Исследовательский институт в Дюбендорфе).

Первые прототипы были произведены на лазерной системе Empa. Цзинь Гун, аспирант EPFL, создал микроструктурированную поверхность с помощью прецизионной лазерной обработки.

Микрозеркала размещаются в рельефе из микроканавок, созданных с помощью лазера, а затем на всю поверхность наносится защитная полимерная плёнка. Зеркала представляют собой сложные параболические концентраторы. Для оптимального отражения солнечного света используются линзы «Compound Parabolic Concentrator» (CPC), предотвращающие появление бликов. В летние месяцы линзы отражают гораздо больше света и, таким образом, не позволяют зданию нагреваться. Такую плёнку, которая не будет ограничивать видимость, можно наклеить на обычное стекло с двойным остеклением.

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По первоначальным оценкам исследователей такое инновационное оконное стекло имеет множество преимуществ. «Стекло с покрытием может снизить потребление тепловой энергии от отопления или кондиционирования воздуха на 10—20% процентов», — уверяют разработчики.

Как показали эксперименты, при падении на поверхность покрытия лучей под углом оно отражает 80% излучения в почти горизонтальном направлении, что позволяет осветить даже самые дальние уголки помещения.

В лаборатории были разработаны первые прототипы, и исследователи уже работают над расширением проекта. В сотрудничестве с BASF Switzerland команда стремится наладить производственный процесс, в ходе которого можно будет быстро и экономично производить подобные покрытия для оконного стекла.

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Для проведения ежедневного тестирования стёкла с плёнками из микрозеркал планируют установить в Дюбендорфе в здании NEST на территории Empa и подразделении EPFL.