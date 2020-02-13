В Швейцарии появился жилой дом, который проектировали компьютеры, а строили роботы и 3D-принтер

Трехэтажная постройка DFAB HOUSE ( Digital Fabrication and Living – «цифровое изготовление и проживание») стала первым по-настоящему обитаемым домом, изготовленным «от и до» по цифровым технологиям: с помощью трехмерного моделирования, роботов и 3D-принтера.

Первые жильцы – сотрудники исследовательских лабораторий Empa и Eawag* – въедут сюда в ближайшие месяцы. Пространство планируют использовать не только как жилье, но и в качестве испытательного полигона, где в реальных условиях будут тестировать новинки строительной и энергетической отраслей. Основная идея проекта состоит в том, чтобы сделать возведение зданий не только более эффективным, но и устойчивым.

DFAB HOUSE установили на самой верхней платформе комплекса NEST. NEST – это своего рода полномасштабная исследовательская лаборатория, состоящая из центрального ядра, на который крепятся дома-модули. Один из последних – UMAR – посвящен проблеме загрязнения окружающей среды. Он полностью состоит из «одолженных на время» материалов – переработанных и готовых к последующему повторному использованию.

Новая постройка площадью 200 м2 – результат долгосрочного сотрудничества профессуры Швейцарской высшей технической школы Цюриха (ETH Zürich) и экспертов 30 промышленных компаний. Тонкий бетонный потолок жилища вылит в опалубке, напечатанной на 3D-принтере, а его волнообразная стена выложена роботом-строителем. Авторы проекта считают, что помещение напоминает работы Ханса Руди Гигера, знаменитого своими эскизами к фильму «Чужой» и дизайном микрофонной стойки фронтмэна группы Korn.

Два последних этажа дома держат деревянные рамы, расположение которых было смоделировано на компьютере. В монтаже участвовали два строительных робота. Цифровое проектирование, по словам инженеров, позволило оптимизировать и сэкономить значительное количество материала.

АВТОНОМНЫЕ 3D-ПРИНТЕРЫ САМИ ПОЧИНЯТ ДОРОГИ, ПОСТРОЯТ ЗАГРАЖДЕНИЯ, УТЕПЛЯТ ДОМА

Архитектурный потенциал цифровых технологий огромен, но почти не используется на стройплощадках, сетует команда. Экспериментальные проекты вроде DFAB должны ускорить переход от теории к практике, считает профессор ETH Zürich Маттиас Колер (Matthias Kohler).

Дом получился футуристичным: по команде поднимаются жалюзи и начинает кипятиться вода в чайнике; здесь работает многоступенчатая система охраны и управления освещением. Работу «умного» дома обеспечивает оборудование компании digitalSTROM.

«Умные» технологии работают не только на бытовом уровне – они также помогают контролировать энергопотребление. Фотоэлементы на крыше дают энергию – в среднем в полтора раза больше, чем необходимо для поддержания дома, а «интеллектуальная» система управления контролирует ее расход и сглаживает пики нагрузки.

СТРОИТЕЛЬНЫЙ 3D-ПРИНТЕР КОМПАНИИ S-SQUARED 3D PRINTERS НАПЕЧАТАЕТ ДОМ ВСЕГО ЗА 12 ЧАСОВ

Тепло от сточных вод не растрачивается зря, а передается дальше через теплообменники, установленные в душевых поддонах. Неиспользованная горячая вода возвращается по трубам обратно в бойлер, что позволяет не только экономить энергию и воду, но и предотвращать рост бактерий в трубах.