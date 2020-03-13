В Швеции запустили первую электрифицированную дорогу для зарядки электромобилей на ходу

В Швеции запустили первую электрифицированную дорогу, которая перезаряжает батареи легковых и грузовых электромобилей во время движения.

Первая электрическая колея встроена в общественную дорогу недалеко от Стокгольма на участке длиной 2 километра, но Государственный дорожный департамент страны уже разработал национальную карту для будущего расширения.

Дорога связывает аэропорт Арланда с логистической площадкой за пределами столицы и призвана помочь найти решение проблем, связанных доступностью зарядной инфраструктуры и дороговизны аккумуляторных батарей. Энергия передается двумя контактными рельсами, встроенными в углубление на проезжей части, через подвижный токоприемник, который устанавливается на днище транспортного средства.

Электрифицированная дорога разделена на секции длиной 50 м, при чем напряжение подается на каждую отдельную секцию только тогда, когда электромобиль находится непосредственно над ней. Если транспортное средство останавливается, подача электричества также отключается.

Инженеры оснастили систему программным обеспечением, позволяющим рассчитать энергопотребление конкретного транспортного средства. Таким образом, расходы за использованную электроэнергию автоматически поступают на счет пользователя автомобилем.

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Применяемая в этом случае технология «динамической зарядки» – в отличие от использования традиционных зарядных устройств – означает для электромобиля менее емкие и громоздкие батареи, что снижает производственные издержки.

Логистическая компания PostNord уже испытывает «электродорогу» на своих транспортных средствах. Ханс Сэлл, исполнительный директор консорциума eRoadArlanda, который стоит за проектом, говорит, что для использования этой технологии могут быть адаптированы и транспортные средства, и существующие дороги.

«Нам будет достаточно электрифицировать 20 000 км автомобильных дорог, — объясняет он. — Расстояние между двумя автомагистралями не превышает 45 км, и практически любой электромобиль легко справляется с этим расстоянием без дополнительной зарядки. Некоторые даже считают, что достаточно электрифицировать всего 5000 км».

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Создатели «заряжающего» дорожного покрытия утверждают, что стоимость таких путей составляет около 1 млн евро за километр, что в 50 раз меньше, чем требуется для строительства трамвайной линии.

«На поверхности нет электричества. Есть два проводника, как в обычной розетке в стене. Электричество проходит на глубине 6 сантиметров. Даже если вся дорога затоплена соленой водой, напряжение на поверхности колеи составляет всего один вольт. Вы можете ходить по ней босиком», — поясняет Сэлл.