В Швеции закончился мусор! Власти вынуждены ввозить отходы для переработки из других стран

Власти Швеции готовы ввозить мусор для переработки из других стран. О том, насколько налажена система переработки мусора в Стокгольме, расскажем на примерах.

В один момент в Швеции сортировка мусора достигла всеобщего масштаба. Благодаря этому свалок в стране почти не осталось, а отходы стали либо топливом, либо использовались заново. Власти проводили постоянную разъяснительную работу и так добились высокого уровня сознательности населения.

Большинство жителей государства знают, что из выброшенного пластика можно сделать новый еще семь раз. И аж после этого он пойдет на электростанцию для сожжения. Так переработанный семь раз пластик все равно принесет пользу в виде электричества.

Каждая семья имеет по 6 или 7 ведер для разного мусора — пластика, бумаги, стекла, картона, металла и другого. Еще одно ведро предназначено для отходов, которые не могут быть впоследствии переработаны. Даже маленький ребенок в Стокгольме не выбросит обертку от конфеты не в тот контейнер. В детских садах и школах учат сортировать мусор правильно, а за неправильную сортировку в стране штрафуют.

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Крупные предметы, такие как телевизоры, диваны, стройматериалы, отвозятся на специальные станции. Там их разбирают на ценные составные части, которые скупают производители товаров. Так они получают готовое к запуску в новый цикл производства сырье. Там же от предметов отделяют краски, кислоты и другие опасные вещества, которые позже попадают на специальный завод по переработке бытовой химии. Кстати, такие станции в Швеции абсолютно бесплатные.

В Швеции была внедрена новая процедура сноса зданий, которая называется «деконструкция». К примеру, при сносе старого здания машины «откусывают» куски стен и везут их на специальную станцию, где после переработки они снова станут стройматериалами. Так старый дом превратится в новый.

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За жестяные и пластиковые бутылки можно получить деньги. Для этого их просто нужно сдать в пункты приема. В Швеции, как и во всех странах Европы, можно сдать бутылку в специальный аппарат, который вас отблагодарит деньгами. Просроченные лекарства в Швеции тоже не выбрасываются, а сдаются в аптеку. Там же можно сдать использованные шприцы и иголки.

Транспортировка мусора в стране осуществляется с помощью подземного воздуховода, который был запущен еще в 1961 году. Основная часть такого мусоропровода располагается под землей, а жители страны видят только верхушку.

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Нехватка мусора в Швеции — пока единственная проблема в стране, связанная с отходами. Только 7% всего мусора отправляется на свалки, а все остальное либо сжигается, либо перерабатывается. Так благодаря одним только отходам Стокгольм обеспечивается электроэнергией на 45%.

Дефицит отходов может стать большой проблемой для населения, ведь шведы с помощью переработки отапливают жилье и получают электричество. Но соседняя Норвегия выразила готовность помочь Швеции и поставляет 800 тысяч тонн мусора каждый год.

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Шведы придумали не только, как добиться сокращения количества мусора на свалках страны, но и то, как сделать так, чтобы число вредных выбросов в атмосферу во время переработки было минимальным. Благодаря новейшим технологиям, которые используются при переработке на мусоросжигательных заводах, выбросы в атмосферу составляют не больше 1%.