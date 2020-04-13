В Шанхае создают уникальный проект «дом-холм» с тысячью деревьев на стенах (фото)

Студия Heatherwick показала фотографии проекта «1000 Деревьев», строительство которого близится к завершению в Шанхае. Около 25 тысяч растений разместятся на первой площадке проекта.

Студия Heatherwick опубликовала фотографии своего покрытого растениями проекта «1000 Деревьев», с которого уже сняли строительные леса.

Разделенный на две площадки проект «1000 Деревьев» состоит из двух холмообразных мультифункциональных строений, в которых разместится множество магазинов, офисов, закусочных, мест для проведения мероприятий и галерей.

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Последние изображения, представленные Heatherwick Studio, свидетельствуют о том, что строительство первого «холма», который должен быть сдан в 2020 году, близится к завершению.

Как следует из названия, проект «1000 Деревьев» отличают сотни растений, которые разместились на его ступенчатой поверхности. Деревья размещены в гигантских плантаторах разных форм и размеров, которые расположены на вершинах бетонных колонн. Все они украшены отделкой ручной работы, интересная текстура которой эффектно выглядит как издалека, так и вблизи.

Всего в плантаторах разместится около 25 000 отдельных растений 46 различных видов, включая кусты и лишайники. В каждом плантаторе создана уникальная комбинация растений, большая часть которых — вечнозеленые, «чтобы обеспечить пышную зелень в течение всего года».

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Вторая фаза проекта также будет включать в себя большие участки с озеленением, включая 900-метровую полосу общественного пространства на берегу реки и ландшафтный парк площадью 12 000 квадратных метров с беговой дорожкой, садом скульптур и рядом открытых площадок для мероприятий.

источник: heatherwick