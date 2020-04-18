В Саудовской Аравии продали самый дорогой супер — тягач Thor24 за $12 миллионов (фото)

На мероприятии Worldwide Auctioneer’s Riyadh в Саудовской Аравии состоялась сделка, которая привлекла внимание всех, кто ценит очень большие машины.

Американский энтузиаст Майк Харра продал свой уникальный грузовик — монстр Thor24, над которым работал семь лет. Сделка оказалась очень выгодной – при вложениях в $7 млн он выручил за уникальную машину $12 млн.

Основой конструкции является рама и кабина тягача Peterbilt 359, которую удлинили до 12 м, чтобы поместились два 13,9-литровых дизельных двигателя V-12 Detroit. К ним подключено 12 нагнетателей, что обеспечивает суммарную мощность грузовика в 3974 л.с.. Это позволяет ему при собственном весе порядка 15 тонн развивать скорость в 200 км/ч.

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К каждому цилиндру подведен отдельный выхлопной коллектор в виде длинных хромированных труб. Нагнетатели снабжены отдельными манометрами, они хромированы и размещены в верхней части моторов, между ними выстроены баллоны с окисью азота.

Бампер оформлен в виде огромных решеток, а на водительской двери заботливо подвешена двусторонняя боевая секира.

Самое интересное в Thor24 то, что он создан не для красоты или рекордов – формально это тягач, готовый к работе. Вот только непонятно, какой груз ему подойдет с такими-то параметрами.

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Вряд ли его купили, чтобы возить по пустыне что-то банальное – такой гигант мог бы перевезти целый дом.

источник: topgear