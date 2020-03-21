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В Саудовской Аравии инженеры создают плавающий «супер-накопитель энергии» мощностью 18 ГВт*ч.

21.03.2020
плавающая «супер-батарейка» мощностью 18 ГВт*ч.

В течении нескольких лет в Саудовской Аравии планирую установить до 50 ГВт солнечных электростанций. Куда же девать такое количество электроэнергии?

Тянуть кабель в Европу? Но только до Стамбула расстояние 3 тыс. км. и, ладно бы потери в сети, так еще и кабель должен пройти по таким странам как Ирак, Сирия и Израиль. Но специалисты разрабатывают уникальное решение, так называемые POWERPACK накопители электроэнергии в контейнерах.

Ёмкость одного такого контейнера — около 1 МВт*ч. Идея относительно проста — установить сотни контейнерных накопителей с системами управления, охлаждения и пожаротушения на специально оборудование мега-судно.

Таким образом инженеры хотят создать плавающую «супер-батарейку» мощностью 18 ГВт*ч. и заряжать «зелёной» энергией до 20 таких суден в сутки. Для сравнения: суточное потребление  крупного мегаполиса около 15 ГВт*ч.

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Стоимость электроэнергии хранящейся на одном судне по оптовым европейским ценам — это 1,5 млн Евро. Саморазряд современных батарей 0,1% в сутки. За пару-тройку недель судно дойдет до любого порта и включится в сеть без особых потерь. Само судно будет оборудовано гигантскими электродвигателями, что позволит экономить на логистике.

источник: goldlight-power

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