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В России создали собственную Tesla Cybertruck и всего за $1300 (видео)

26.02.2020
В России создали собственную Tesla Cybertruck и всего за $1300

Команда российских ютуберов Пушка Гараж из подмосковных Химок, специалисты по малобюджетному гаражному тюнингу старых российских автомобилей, создали из подручных материалов российскую версию нашумевшего «Tesla Cybertruck».

Проект обошелся его создателям в скромные 1300 долларов (включая стоимость автомобиля) – что неудивительно, поскольку основой российского «Cybertruck» стал старенький ВАЗ 2109, обшитый листовым металлом, который придает ему весьма символическое сходство с заокеанским оригиналом.

Вместо двух электродвигателей на автомобиль установлен 1,5-литровый движок мощностью 68 л. с. в паре с «родной» механической коробкой передач. Для дизайна автомобиля характерен предельный минимализм. Так, вместо стекол на нем установлен поликорбонат и всего одна дверца, да и та сзади, которая одновременно является входом для водителя и пассажиров и крышкой багажника.

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По словам команды, автомобиль «не бит и отлично покрашен», располагает панорамной крышей, «глухой» 95-процентной тонировкой, обеспечивающей «отличный обзор». Особого внимания заслуживают колесные диски, созданные по специальным чертежам конкретно под этот автомобиль.

Творение подмосковных умельцев выставлено на продажу по цене 666 666 рублей.

источник: techcult

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