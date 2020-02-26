В России создали собственную Tesla Cybertruck и всего за $1300 (видео)

Команда российских ютуберов Пушка Гараж из подмосковных Химок, специалисты по малобюджетному гаражному тюнингу старых российских автомобилей, создали из подручных материалов российскую версию нашумевшего «Tesla Cybertruck».

Проект обошелся его создателям в скромные 1300 долларов (включая стоимость автомобиля) – что неудивительно, поскольку основой российского «Cybertruck» стал старенький ВАЗ 2109, обшитый листовым металлом, который придает ему весьма символическое сходство с заокеанским оригиналом.

Вместо двух электродвигателей на автомобиль установлен 1,5-литровый движок мощностью 68 л. с. в паре с «родной» механической коробкой передач. Для дизайна автомобиля характерен предельный минимализм. Так, вместо стекол на нем установлен поликорбонат и всего одна дверца, да и та сзади, которая одновременно является входом для водителя и пассажиров и крышкой багажника.

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По словам команды, автомобиль «не бит и отлично покрашен», располагает панорамной крышей, «глухой» 95-процентной тонировкой, обеспечивающей «отличный обзор». Особого внимания заслуживают колесные диски, созданные по специальным чертежам конкретно под этот автомобиль.

Творение подмосковных умельцев выставлено на продажу по цене 666 666 рублей.

источник: techcult