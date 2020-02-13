В России приступили к постройке электромобиля на базе отечественного спорткара Marussia

Инженеры факультета мехатроники и автоматизации Новосибирского государственного технического университета НЭТИ приступили к постройке электромобиля на базе российского спорткара Marussia. Техническую поддержку им окажет компания VIP-Service, которая выкупила шесть прототипов Marussia Motors в 2017 году.

По словам руководства НГТУ НЭТИ, на разработку силовой установки спорткара уйдет около полутора лет. Вместо двигателя внутреннего сгорания, на машину установят электромотор и тяговую литий-ионную батарею. Кроме этого, инженеры адаптируют систему управления.

В ноябре 2017 года новосибирская фирма VIP-Service выкупила шесть прототипов Marussia и заявила, что намерена начать их восстановление. Также руководство фирмы хотело приобрести права на бренд и возобновить производство спорткаров в Сибири.

РАЗРАБОТАН ПЕРВЫЙ УКРАИНСКИЙ ЭЛЕКТРОМОБИЛЬ — HIMERA

Летом 2018 года восстановленное спорткупе Marussia B1 с пробегом всего семь тысяч километров выставили на продажу за 10 миллионов рублей. Автомобиль оснащен 3,5-литровым «атмосферником» Nissan V6 мощностью 244 лошадиные силы, сопряженным с автоматической коробкой передач. С места до «сотни» B1 разгоняется за пять секунд, а его максимальная скорость составляет 250 километров в час.