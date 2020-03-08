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В пустыне американского штата Нью-Мексико построят «умный» экогород без жителей за $1 млрд

08.03.2020
В пустыне американского штата Нью-Мексико построят «умный» экогород без жителей за $1 млрд

Здания, функционирующие за счёт «зелёной энергии», автомобили, передвигающиеся по улицам без водителей благодаря системе навигации, — футуристический город возведут в пустыне американского штата Нью-Мексико. В проект намерены вложить порядка $1 млрд. Удивительно, но это место будет совершенно безлюдным.

Центр инноваций, тестирования и оценки (CITE) планируют возвести возле города Деминг в Нью-Мексико, в 30 милях к северу от мексиканской границы. Это станет экспериментом в области городского планирования. Ожидается, что в бесплодной пустыне появятся аллеи, школы и многоэтажки; вся инфраструктура будет рассчитана на 35 тыс. человек, которые на самом деле жить здесь не будут.

Инноваторы со всего мира будут работать в подземной лаборатории, которая станет своего рода городским мозгом. Именно сюда начнут поступать данные с датчиков, установленных в секторах, в которых тестируются различные передовые технологии.

В пустыне американского штата Нью-Мексико построят «умный» экогород без жителей за $1 млрд

Реализацией проекта займётся частная компания Pegasus Holdings. Как отметил её исполнительный директор Пол Фейлер, город будет поделён на специализированные районы, занятые высокотехнологичными объектами.

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Возобновляемые источники энергии — энергия солнца, ветра, геотермальные источники и даже биоэнергетические растения — будут тестироваться вместе с новыми формами очистки воды и проектами по кибербезопасности.

По мнению Фейлера, такого рода беспрецедентные возможности привлекут большие умы из России, Китая, Индии в лучшие университеты США для работы в среде, которая «даст более точные и достоверные данные, чем приземлённые испытания и моделирования».

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«Мы сможем увидеть отчасти грязную окружающую среду, в которой много чего будет происходить. Во многих существующих лабораториях в основном нетронутая среда, в которой необходимо фиксировать изменения, но нужен определённый шаг между этими лабораториями и настоящим рынком, где можно увидеть, что будет работать в реальной жизни», — пояснил он.

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