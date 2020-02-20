В Одессе установят кровельные солнечные электростанции на крышах жилых домов

В Одессе в качестве эксперимента планируют установить кровельные солнечные электростанции на крышах десяти жилых домов.

Как заявил директор городского департамента ЖКХ Дмитрий Жеман, солнечные панели смонтируют в ближайшее время.

Сгенерированную электроэнергию будут продавать в общую сеть по «зеленому» тарифу. По расчетам Департамента ЖКХ, Одесса сможет зарабатывать около 4 миллионов гривен в год на «зеленой» электроэнергии.

«Четверть средств, которые будут поступать от каждой СЭС, будут аккумулироваться на счетах того дома, на крыше которого она установлена, и впоследствии направляться на его обслуживание», — отметил Дмитрий Жеман.

КИЕВСКАЯ МНОГОЭТАЖКА УСТАНОВИЛА СОЛНЕЧНЫЕ ПАНЕЛИ , ВЕТРЯКИ, ПЕРЕШЛА НА АВТОНОМНОЕ ОТОПЛЕНИЕ И ОТКАЗАЛАСЬ ОТ МОНОПОЛИСТОВ!!!

На реализацию проекта в Одессе выделили 16,5 миллиона гривен. Как результат, инвестиции в СЭС окупятся за 4 года.

источник: timer-odessa