Главная НовостиЭнергия В Одессе установят кровельные солнечные электростанции на крышах жилых домов

В Одессе установят кровельные солнечные электростанции на крышах жилых домов

20.02.2020
В Одессе установят кровельные солнечные электростанции на крышах жилых домов

В Одессе в качестве эксперимента планируют установить кровельные солнечные электростанции на крышах десяти жилых домов.

Как заявил директор городского департамента ЖКХ Дмитрий Жеман, солнечные панели смонтируют в ближайшее время.

Сгенерированную электроэнергию будут продавать в общую сеть по «зеленому» тарифу. По расчетам Департамента ЖКХ, Одесса сможет зарабатывать около 4 миллионов гривен в год на «зеленой» электроэнергии.

«Четверть средств, которые будут поступать от каждой СЭС, будут аккумулироваться на счетах того дома, на крыше которого она установлена, и впоследствии направляться на его обслуживание», — отметил Дмитрий Жеман.

КИЕВСКАЯ МНОГОЭТАЖКА УСТАНОВИЛА СОЛНЕЧНЫЕ ПАНЕЛИ , ВЕТРЯКИ, ПЕРЕШЛА НА АВТОНОМНОЕ ОТОПЛЕНИЕ И ОТКАЗАЛАСЬ ОТ МОНОПОЛИСТОВ!!!

На реализацию проекта в Одессе выделили 16,5 миллиона гривен. Как результат, инвестиции в СЭС окупятся за 4 года.

источник: timer-odessa

, , ,
В Дании построили школу, фасад который является солнечной электростанцией
Строительство

В Дании построили школу, фасад который является солнечной электростанцией
Солнечные электростанции, встроенные в крыши и фасады зданий покроют более 50% спроса на электроэнергию
Энергия

Солнечные электростанции, встроенные в крыши и фасады зданий покроют более 50% спроса на электроэнергию
Немецкая SolteQ предлагает солнечную черепицу по цене обычной кровли
Технологии

Немецкая SolteQ предлагает солнечную черепицу по цене обычной кровли
Как работает крупнейшая в мире виртуальная солнечная электростанция Tesla на 250 МВт
Технологии

Как работает крупнейшая в мире виртуальная солнечная электростанция Tesla на 250 МВт
Нидерланды приступили к строительству плавучих «солнечных островов»
Технологии

Нидерланды приступили к строительству плавучих «солнечных островов», которые подстраиваются под движение солнца
Обзор рынка элитных кровельных материалов
Строительство

Обзор рынка элитных кровельных материалов