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В Норвегии построили самый высокий деревянный небоскреб в мире, его высота 85,4 метра

31.10.2019
В Норвегии построили самый высокий деревянный небоскреб в мире, его высота 85,4 метра

Международный Совет по высотным зданиям и среде обитания (CTBUH) официально объявил возведенный в Норвегии 18-этажный небоскреб Mjøstårnet самым высоким деревянным зданием в мире. Его высота 85,4 м, а общая жилая площадь составляет 11 300 кв. метров.

В Норвегии построили самый высокий деревянный небоскреб в мире, его высота 85,4 метра

Конечно, по многим параметрам он уступает своим «коллегам», обычным небоскребам, однако, по мнению специалистов, Mjøstårnet – настоящая веха в строительстве. Для сравнения, его деревянные «собратья» — австралийский 25 King в высоту всего 45, а канадский Brock Commons – 53 метра.

СМОГУТ ЛИ ДЕРЕВЯННЫЕ НЕБОСКРЕБЫ ЗАМЕНИТЬ БЕТОННЫЕ ЗДАНИЯ

Первоначально планировалось возвести здание высотой 81 метр, однако позже было решено увеличить ее на 4,4 метра, поскольку подрядчик проекта Артур Бухардт, глава компании AB Invest заявил о намерении построить самое высокое деревянное здание в мире.

Mjøstårnet возведен в поселении Брумунддаль, известном в Норвегии, как центр лесной и деревообрабатывающей промышленности. Здание состоит из колонн, балок и поперечных конструкций из клееного бруса. Из него же изготовлены шахты лифтов, лестницы и межэтажные перекрытия.

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