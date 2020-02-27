В Норвегии построили необычный мост-арт-галерею

Новое здание арт-галереи в парке скульптур Кистефоса в Норвегии соединяет два берега реки притягивает взгляды своим необычным видом.

Архитектурная группа BIG завершила работу над художественной галереей Twist. Это необычное сооружение имеет вид «вращающейся колоды карт» и соединяет реку, разделяющую парк скульптур Кистефоса в Норвегии.

Сооружение определено основателем «BIG» Бьярке Ингелсом как «обитаемый мост». «Сгиб по центру» призван согласовать различные высоты берегов реки и создает неповторимый узнаваемый профиль нового сооружения.

«Что действительно невероятно в Кистефосе, так это парк скульптур. Идея музея была скорее дополнением, но, превратив ее в мост, авторы проекта действительно сделали ее неотъемлемой частью всего парка, — говорит Ингелс. — Это не то, что вы идете в музей, потом вы идете в парк скульптур, а затем вы идете домой. Нет, вы идете через парк скульптур, примерно на полпути вы идете через музей, а затем продолжаете путешествие».

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Музей и парк скульптур Кистефоса был основан в 1996 году Кристеном Свеасом на месте его бывшего целлюлозного производства. Он включает в себя промышленный музей, выставочные галереи и парк скульптур с коллекцией произведений искусства таких художников, как Аниш Капур, Олафур Элиассон и Фернандо Ботеро.

В качестве намека на постиндустриальную локацию, BIG «завернул» Twist в полосы из алюминия. Они мягко перетекают друг в друга, как колода карт, создавая оптическую иллюзию изогнутой формы.

Использование алюминия на фасаде помогает придать объекту «чистый» и цельный вид, объединяя два конца здания, которые отличаются по размеру и характеру.

В южном конце галереи посетителей встречает строгий монолитный двухэтажный вход, внутри которого находится «замкнутое» пространство без окон. Оно контрастирует с «экстравертированной» северной стороной здания — одноэтажной и остекленной от пола до потолка.

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«Мне казалось, что это было настолько концептуально ясно, что там, где два разных пространства встречаются, происходит поворот, который создает третье пространство», — объяснил Ингелс.