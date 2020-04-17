В Норвегии построили дом-электростанцию, производящий больше энергии чем потребляет

Скандинавские инженеры представили дом, производящий больше энергии чем потребляет.

В небольшом норвежском курортном городе Ларвик построили дом площадью 200 м2, который производит больше энергии, чем потребляет. Необычная постройка — это экспериментальный пилотный проект исследовательского центра Zero Emission Building.

Цель научно-исследовательской работы — разработать решение для постройки зданий с нулевым выбросом парникового газа в атмосферу.

АВТОНОМНЫЙ ЭНЕРГОНЕЗАВИСИМЫЙ МНОГОКВАРТИРНЫЙ ДОМ — ОПЫТ ШВЕЙЦАРИИ

Для этого электрооборудование, система вентиляции и энергия производятся из возобновляемых источников энергии, таких как солнечные батареи.

Кроме прочего, уникальная форма дома с наклонной крышей служит достаточной площадью для размещения солнечных батарей и панелей, и обеспечивает низкие тепловые потери.

КРЫШИ, СТЕНЫ И ОКНА ПРЕВРАТЯТ В ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ДЛЯ АВТОНОМНОГО ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ ЗДАНИЙ

В «оболочку» здания встроены фотоэлектрические и солнечные тепловые панели, которые позволяют компенсировать выбросы углекислого газа, получаемые в результате сжигания топлива на электростанциях.