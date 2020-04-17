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В Норвегии построили дом-электростанцию, производящий больше энергии чем потребляет

17.04.2020
В Норвегии построили дом-электростанцию

Скандинавские инженеры представили дом, производящий больше энергии чем потребляет.

В небольшом норвежском курортном городе Ларвик построили дом площадью 200 м2, который производит больше энергии, чем потребляет. Необычная постройка — это экспериментальный пилотный проект исследовательского центра Zero Emission Building.

В Норвегии построили дом-электростанцию

Цель научно-исследовательской работы — разработать решение для постройки зданий с нулевым выбросом парникового газа в атмосферу.

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Для этого электрооборудование, система вентиляции и энергия производятся из возобновляемых источников энергии, таких как солнечные батареи.

В Норвегии построили дом-электростанцию

Кроме прочего, уникальная форма дома с наклонной крышей служит достаточной площадью для размещения солнечных батарей и панелей, и обеспечивает низкие тепловые потери.

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В «оболочку» здания встроены фотоэлектрические и солнечные тепловые панели, которые позволяют компенсировать выбросы углекислого газа, получаемые в результате сжигания топлива на электростанциях.

 

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