В Нидерландах строят энергонезависимый экогород с собственным производством пищи

Энергоположительные дома. Локальное высокоурожайное производство органических продуктов питания. Комплексное использование возобновляемых источников энергии. Рециклинг воды и отходов. Расширение прав и возможностей местных общин. Это пять столпов новой концепции экопоселений или автономных городских эко-сообществ проекта ReGen Villages.

К 2050 году численность населения Земли достигнет 10 миллиардов человек. Такое количество людей будет остро нуждаться в регенеративном жилье и развитии местных сообществ. Драгоценные вода, здоровые источники пищи и недостаток пахотных земель находятся на переднем крае актуальных глобальных проблем, которые необходимо решать уже сегодня. Именно такую цель ставит перед собой новый голландский проект.

В Альмере, что в центральной части Нидерландов, полным ходом идет строительство пилотного экогородка, который будет абсолютно независим от центральных энергосетей и иметь законченный цикл производства пищи и переработки отходов. Планируется, что поселение из 100 пассивных домов сможет принять жильцов уже этим летом.

Автономными поселками сегодня не удивишь: начиная от экопоселений по всему миру и заканчивая сообществами амишей. Однако в этих случаях образ жизни предполагает минимальное использование современных технологий: быт религиозных приверженцев имеет больше общего с 19-м веком, чем с 21-м. Голландская же «коммуна» одним из приоритетов ставит комфорт и доступ к современным технологиям.

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Так, каждое здание в ReGen Villages будет накрыто еще и стеклянным каркасом. Это улучшит теплоизоляцию домов, снизит расходы на отопление зимой и сделает возможным круглогодичное выращивание овощей и фруктов на домашних огородах. Сами жилые дома в поселении размещаются кругом, в центре которого находятся теплицы, станция зарядки электромобилей, небольшая ферма, пруд с рыбой, парковки, открытые огороды и общественные зоны.

Проект реализует компания ReGen совместно с архитектурным бюро EFFEKT. Его основная цель – интеграция производства пищи с современными высокотехнологичными поселениями людей. Основания сделать это компания убедительно объясняет статистикой: сейчас для сельского хозяйства используются 42 процента земель планеты. Это главная причина уменьшения количества лесов и обмеления рек и прудов.

При этом производители и потребители пищи часто находятся на большом расстоянии: овощ в среднем преодолевает 2400 километров прежде, чем оказаться в руках человека, который его съест. Из-за этих логистических проблем продукты распределяются неравномерно: треть производимой пищи конце концов выбрасывается, в то время, когда каждый седьмой человек на планете голодает.

ПОСЕЛЕНИЯ ИЗ ПЛАВАЮЩИХ ЭКОДОМОВ ИЗМЕНИТ ПЛАНЕТУ

В предложенной ReGen модели экопоселения упор делается на гидропонику: вместо высадки растений в открытый грунт и привычного полива, их помещают в специальные контейнеры, где корни постоянно питает обогащенная питательными веществами вода. Это также позволяет высаживать растения на многоярусных стеллажах — создавать так называемые вертикальные фермы.

Таким образом площади, необходимой для выращивания того же объема плодов, нужно в 50 раз меньше, чем в традиционном сельском хозяйстве. Воды используется на 90% меньше, а растут растения в десять раз быстрее. А учитывая то, что теплица будет в центре поселения, транспортные расходы приближаются к нулю.

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В ReGen также подсчитали площадь земли, которой будет достаточно, чтобы обеспечить питание и проживание семьи из двух взрослых и одного ребенка. При традиционном фермерства на это уходит порядка 8100 м². В этом показателе – и площадь жилья, и сады, и огороды, и площадь фермы для животных, которых в течение года съедят эти люди, и площадь емкостей для хранения воды.

В модели нового поселка на такую ​​же семью тратится 639 м². Территория распределяется так: дом — 120 м², теплицы — 40 м², комплекс с гидропоникой — 300 м², традиционный сезонный огород — 100 м², ферма — 25 м², солнечные панели — 34 м², хранилище пресной воды — 20 м². В целом же для поселения на 75-100 жителей нужно 15450 м².

В случае успеха пилотной экодеревни ReGen Villages аналогичные поселки построят в Северной Европе и на Ближнем Востоке — там, где природные условия особенно суровые. Если это удастся в Скандинавских странах или, например, в ОАЭ — значит, можно будет создавать такие поселения по всей планете.