В Нидерландах создан единственный в мире музей человеческого тела, зрелище не для слабонервных

В Нидерландах есть единственный в мире музей человеческого тела, созданный настолько реалистично, что у посетителей аж дух захватывает. Зайдя в музей ты сразу попадаешь в тело человека и можешь перемещаться по всем отделам огромного организма.

Музей, расположен в городе Лейдене недалеко от столицы Нидерландов. Еще издалека можно увидеть гигантскую фигуру в виде сидящего человека, как бы встроенную в современное высотное здание. А вход в музей расположен в колене этой гигантской скульптуры, к которому нужно подняться на специальном эскалаторе.

Внутри музея – целый город, состоящий из разных отделов организма, по которым можно побродить в свое удовольствие, если, конечно, у тебя крепкие нервы.

Начав свой путь с бедренной кости и наблюдения за созданием лейкоцитов и эритроцитов, путешественники постепенно продвигаются вверх по человеческому телу. Всего за время своего пути они проходят семь этажей, если так можно назвать части гигантского человека.

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Каждый орган изображен настолько реалистично, что даже становится жутковато, впрочем, для начинающих медиков или просто любителей изучать физиологию человека тут настоящее раздолье. Посетитель ощущает себя маленькой букашкой, передвигаясь по «коридорам» человека-великана и наблюдая, как циркулирует кровь, как работает пищеварительный тракт и бьется гигантское сердце. Слуховая и мышечная системы, голосовые связки, кости, зубы – все это можно изучить в деталях.

Работа каждого органа транслируется на мониторах и сопровождается реальными звуками – если бы человек уменьшился во много раз и попал внутрь другого человека, то именно это он услышал бы в гигантском чреве. В некоторых случаях работа органов представлена не только зрительно, но и обонятельно, например, зрителям демонстрируют, какой идет запах из гигантских ноздрей.

Реалистичность и полное погружение в процесс знакомства с органами и системами достигается также с помощью специальных очков, которые выдают посетителям, так что по сути эта экскурсия – путешествие в формате 5D.

В Музее человека можно увидеть даже то, как в матке происходит зарождение новой человеческой жизни и развитие плода (посетителям показывают в том числе и оплодотворение яйцеклетки), ведь стальной человек, внутри которого путешествуют экскурсанты, по задумке создателей, женщина.

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Ну а экскурсантам школьного возраста особенно нравится язык, на котором, как на батуте, можно попрыгать под звуки человеческой отрыжки.

В течение часовой экскурсии гид (при желании можно воспользоваться электронным переводчиком) доступно и увлекательно рассказывает посетителям о строении человека и о том, что происходит в нашем теле в той или иной ситуации – например, если один из органов начинает барахлить.

Во время путешествия по организму посетители могут наглядно видеть и то, как негативно отражаются на работе органов и систем вредные привычки и понять, что на самом деле весь этот крепкий, казалось бы, механизм довольно хрупок.

Финальная точка путешествия по огромному искусственному организму – это человеческий мозг c очень реалистично показанными нейронами. Его гигантские извилины, как и прочие «экспонаты» странного музея, можно потрогать руками.

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На разработку проекта музея ушло 12 лет и почти два года длилось строительство. Обошлась реализация этой невероятной идеи более чем в 30 миллионов долларов. Основное здание преимущественно остекленное, а фигура человека сделана из особой стали, которая почти не подвергается коррозии. Высота здания – около 35 метров.

Билеты в эту невероятную страну человеческого тела можно заказать через интернет или купить в кассе музея, однако организаторы советуют озаботиться их покупкой заранее – уж слишком много желающих попасть в этот увлекательный мир под названием «человек».

источник: sci-hit