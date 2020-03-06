В Нидерландах с помощью 3D принтера напечатали первый в мире железобетонный мост

В Нидерландах установили первый в мире печатный железобетонный мост. На огромном строительном 3D принтере Эйндховенского технологического университета изготовили отдельные элементы конструкции. Инновационная технология печати, которая не требует пресс-форм, значительно уменьшила объем вредных выбросов в атмосферу, образующихся в процессе производства бетона.

3D печать железобетонных конструкций не только значительно уменьшает объемы выбросов CO2, но также оставляет за собой заметно меньшее количество отходов производства. Архитекторы отмечают, что технологии 3D печати обеспечивают им значительно большую свободу в области дизайна конструкций.

Эксперты отмечают повышенную точность при изготовлении железобетонных конструкций методом 3D печати, которая и обеспечивает лучшее качество конечного изделия. Новая технология упрощает стандартизацию и обмен информацией в строительной отрасли.

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Уже был успешно установлен в Мадриде первый в мире печатный пешеходный бетонный мост, и в Гемерте функционирует первый напечатанный железобетонный мост.

Основные факты про печатный железобетонный мост:

— автор новой технологии профессор Тео Салат (Theo Salat);

— инновации при печати – бетон укрепляется железными тросами;

— мост установлен в Гемерте (Gemert) на юге Нидерландов;

— длина конструкции 8 метров, а ширина 3,5 метра;

— модель моста в масштабе 1:2 выдержала нагрузку 2 тонны;

— элементы моста соединялись на месте установки.

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Особую значимость новой технологии придает массовость распространения железобетона в строительстве. При использовании традиционных технологий производства образуется большое количество углекислого газа (CO2). А ведь основные жалобы на строительную отрасль связаны именно с объемами выбросов CO2.

источник: provada