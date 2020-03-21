В Москве начали строить самые маленькие квартиры — студии площадью 11 кв.м (планировка)

В Москве начали строить самые маленькие квартиры площадью 11,1 кв.м, в народе их уже успели прозвать «путинками».

Изначально термин «путинки» использовался в отношении малобюджетных квартир от 18 до 30 кв. м. Предполагалось, что на «путинку» смогут рассчитывать льготные категории граждан, в том числе, и многодетные семьи.

Интересно, как предполагалось заселить в квартиру такой площади многодетную семью, при общих нормах квадратуры на человека 18 кв м. Все это было еще в 2017-м году, но в октябре 2019 московский рынок первичной недвижимости вышел на новый уровень.

18 кв м на человека — такая норма действует только при строительстве государственного (социального) жилья для бюджетников, а вот коммерческие проекты не стеснены никакими рамками, и на рынке недвижимости Москвы появились сразу 2 жилых комплекса с квартирами площадью меньше, чем парковочное место для автомобиля. В двух новых проектах в районах Западное Дегунино и Нижегородкий в продаже появились квартиры — студии площадью 11,1 кв.м и 11,6 кв.м.

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Они стали самыми маленькими вариантами жилья за всю историю рынка массовых новостроек Москвы. В 2019 году студия площадью 11,1 кв м. стоит 3,13 млн рублей, а самая маленькая «однушка» (29 кв м) — 4,25 млн рублей. При пересчете в стоимость за метр квадратный это получается около 280 тыс рублей.

Но, несмотря на очевидные нечеловеческие условия и высокую стоимость, спрос на такие объекты, скорее всего, будет, некоторые аналитики даже говорят о том, что это только начало и в дальнейшем доля таких «квартир» будет увеличиваться.

ЭКОДОМ ИЗ ГЛИНЫ И СОЛОМЫ ВСЕГО ЗА $ 250

«Действительно, в продаже появились очень маленькие квартиры, но это общемировая тенденция. Скажем, в Гонконге есть квартиры площадью 9 кв. м. И продукт находит своего покупателя», — говорит управляющий партнер компании «Метриум» Мария Литинецкая.