В Монако представили футуристическую суперяхту Aqua работающую на жидком водороде

Футуристическая суперяхта, работающая исключительно на жидком водороде, была представлена на яхт-шоу в Монако.

Aqua – а именно так называется судно – имеет длину 111 метров, на ней размещается пять палуб, вмещающих 14 гостей, 31 члена экипажа, тренажерный зал, студию йоги, салон красоты, массажный кабинет и каскадный бассейн на задней палубе.

Здесь также предусмотрено место для хранения двух лодок меньшего размера для того, чтобы добираться до основного судна и обратно, есть три водных мотоцикла и т.д.

Но самое удивительное находится в трюме – два 28-тонных герметичных резервуара, которые охлаждены до -253C и заполнены жидким водородом, приводящим корабль в движение.

В электричество водород преобразуют с помощью специальных топливных элементов, а затем энергия распределяется на необходимые силовые узлы. При этом в процессе «горения» водорода выделяется только вода, которую можно безопасно сливать в океан.

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Эта причудливая деталь интерьера состоит из водной струи, падающей с потолка в бассейн, и находится в центре тренажерного комплекса, с дверными проемами в обе стороны, ведущие в пространство для воркаута и массажный салон.

Лаунж-пространство в нижней палубе развлекательной зоны может обустраиваться для непринужденных разговоров, или полностью разворачиваться к киноэкрану. Позади гостиной устроена столовая для формальных обедов с приборами на 14 людей.

Новый тип двигательной установки позволяет яхте бесшумно передвигаться со скоростью 17 узлов (31 км/ч) и она может преодолеть более 6 000 километров, прежде чем потребуется дозаправка.

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На данный момент Aqua – всего лишь концепт, но дизайнер Сандер Синот надеется, что она со временем станет законодателем моды в более экологическом будущем индустрии суперяхт.

«В каждом проекте я бросаю вызов команде и себе, чтобы превзойти поставленные цели. Для разработки AQUA мы исходили из требований и образа жизни владельца с прогрессивными взглядами, необходимости внедрения передовых технологий, чтобы объединить это в суперяхте с действительно инновационными функциями», — говорит главный дизайнер.

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Сандер Синот с командой Lateral Naval Architects буквально провел пять месяцев на яхте, доводя ее до совершенства.