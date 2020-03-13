В Мексике построят автономный от окружающего мира подводный отель

Мексиканский архитектор Ричард Морета Кастильо представил инновационный жилой комплекс Grand Cancun. Это серия отелей, объединенная в единую структуру. Комплекс этот практически автономен от окружающего мира, что касается водоснабжения и энергии.

Вода перерабатывается из морской в пресную благодаря специальному маленькому заводу. Это уникальная часть Grand Cancun. Также этот заводик будет фильтровать воду, удаляя из нее мельчайший мусор.

Также в проекте имеются солнечные батареи, установленные почти на всей территории комплекса, ветряные станции возле каждого жилого отделения, размещенного на башне, и турбины под водой, преобразующие приливную энергию. Все это будет обеспечивать электричеством весь Grand Cancun.

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Конечно, будет и развлекательная инфраструктура – кинотеатры, рестораны и другие места, где можно расслабиться вне номера. Интерьеры же номеров, как и весь отель, футуристичны. Многие номера и рестораны находятся под водой.

Комплекс планируют построить в 2021 году.