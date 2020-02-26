В Лос-Анджелесе заканчивают строительство музея искусств Джорджа Лукаса, стоимость пректа $1,5 миллиарда

Музей Академии, созданный Ренцо Пиано, должен быть завершен в конце этого года, но это не единственный крупный музей, связанный с кино, запланированный в Лос-Анджелесе. По словам MAD Architects, после бурного старта Музей нарративного искусства Джорджа Лукаса находится на пути к завершению.

В 2014 году музей Лукаса изначально планировался для Чикаго, штат Иллинойс, и имел вулканический дизайн, но из-за проблем с разрешением на строительство был перенесен в Лос-Анджелес. Затем MAD порвал старый дизайн и начал с нуля с новым улучшенным предложением, которое не выглядело бы слишком неуместным для фильмов Джорджа Лукаса.

Музей будет увенчан большой зеленой террасой и описан MAD как потустороннее облако, плавающее над городом. Его площадь около 27000 квадратных метров, интерьер будет принимать серию вращающихся выставок, посвященных празднованию повествовательного искусства.

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В музее будет представлена разнообразная коллекция предметов — от Jar Jar Binks до настоящей банки, датируемой 520 годом до н.э., а также иллюстрации, комиксы, картины, фотографии и даже архитектурные изображения от архитекторов Захи Хадид, ООН Студия и многое другое.

«Музей состоит из галерейных залов, кинотеатров, библиотеки, кафе и ресторанов, а также обширной ландшафтной крыши, которая поднимает зелень из окружающей части над архитектурой», — говорит MAD. «Терраса позволяет посетителям познакомиться с музеем с другой точки зрения, любуясь панорамным видом на Лос-Анджелес.

Пятиэтажный музей — это персональный проект американского режиссера Джорджа Лукаса, в котором будет представлена ​​его обширная коллекция повествовательного искусства, насчитывающая более 10000 предметов, которые включают комиксы, иллюстрации, картины, фотографии, движущиеся изображения, скульптуры и другие произведения искусства, связанные с кинофильмами, наряду с памятными вещами из фильмов.

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После того, как в 2018 году был заложен фундамент, значительная часть музея Лукаса уже завершена, и MAD указывает, что ожидает завершения строительства музея к концу 2021 года. Значительный бюджет проекта в размере 1,5 миллиарда долларов США полностью финансируется Джорджем Лукасом.

источник: i-mad