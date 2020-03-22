В Лос-Анджелесе освоили скоростное строительство зданий из стальных боксов c деревянным каркасом

В 2020 году в Уэстлейке (Лос-Анджелес) будет сдан в эксплуатацию необычный дом, расположенный на улице Альварадо. Пятиэтажное здание будет практически целиком построено из специальных стальных боксов.

Эти боксы по виду очень похожи на отслужившие свое морские контейнеры. Однако это не так — они абсолютно новые и производятся по заказу на заводе в Шанхае. Вес каждого из них — от 6 до 13 тонн.

Помимо стальных контейнеров в конструкции здания применяются элементы деревянного каркаса. Благодаря такому подходу, весь процесс постройки займет не более 12 месяцев. Это вдвое быстрее, чем заняло бы строительство классической многоэтажки.

Комплекс получил название Hope on Alvarado («Надежда на Альворадо»). Он строится в рамках программы по созданию доступного и качественного жилья для бездомных.

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В законченном здании к услугам жильцов будут 84 компактные квартиры (студии и однокомнтатные апартаменты). Кроме того, местная организация здравоохранения предоставит проживающим социальные услуги и субсидии на оплату жилья.

источник: curbed