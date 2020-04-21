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В Лондоне возведут самое высокое в мире здание из морских контейнеров

21.04.2020
В Лондоне возведут самое высокое в мире здание из морских контейнеров

Инженеры получили разрешение на возведение нового офисного здания, проект 118 VR, в районе Валланс-Роуд в Восточном Лондоне. Автор проекта – студия Patalab Architecture. Главная его особенность: девятиэтажное здание высотой 26 метров будет построено из бывших в употреблении транспортных контейнеров.

Своими размерами лондонский небоскреб превзойдет прежнего «контейнерного» рекордсмена – торговый комплекс Freitag в Цюрихе (Швейцария).

В Лондоне возведут самое высокое в мире здание из морских контейнеров

Конструктивно контейнеры будут уложены в 9 ярусов и скреплены друг с другом высокопрочным стальным каркасом. На крыше здания разместится массив солнечных батарей.

Проект предполагает свободную внутреннюю планировку в соответствии с запросами будущих арендаторов офисов. В частности, каждый офис «получит» остекленный балкон, а фасад здания будет отделан плиткой. Кроме этого в здании разместятся кафе и различные служебные помещения.

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По словам представителей Patalab Architecture, строительство 118 VR обойдется почти на 30 % дешевле по сравнению с обычным офисным зданием.

источник: patalab

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