В лаборатории ВМФ США разработали солнечную батарею способную работать под водой

В лаборатории ВМФ США разработали альтернативный источник получения энергии нового поколения. Ученым удалось преобразовать солнечный свет в электричество под водой. До этого еще никому не удавалось создать солнечную батарею, способную эффективно конвертировать солнечные лучи на глубине.

Между тем, необходимость разработки подводных солнечных батарей назрела уже давно: решение этого вопроса позволило бы снять ограничения в использовании исследовательской или военной техники в морских глубинах. Пока же подводные автономные системы либо работают на аккумуляторах, которые требуют подзарядки, либо «завязаны» на источниках питания, расположенных на берегу.

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Это создает массу неудобств, а все попытки «приручить» солнечный свет под водой ни разу не увенчались успехом. Дело в том, что интенсивность солнечного облучения на глубине гораздо ниже, чем на поверхности. Однако, учитывая, что спектральный состав проникших под воду фотонов довольно узок, он должен обладать высокой конверсионной способностью. Оставалось лишь настроить батарею таким образом, чтобы она сумела его поймать.

Американским ученым удалось создать идеальное покрытие для подводной батареи на основе галлий-индиевого фосфида. Ячейки из этого материала имеют более высокую квантовую эффективность в условиях низкой освещенности. Другими словами, батарею адаптировали для работы под водой, и первая модель оправдала все ожидания, выдав на глубине 9,1 м электроэнергии на уровне солнечной батареи 7 Вт/м².

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Специалисты ВМФ с гордостью отмечают, что благодаря их открытию научные экспедиции, проводящие мониторинг водной среды, будут чувствовать себя на глубине гораздо свободнее, не ограничивая себя ни во времени, ни в передвижении. Конечно, военные немного хитрят, и вовсе не науки ради они так старались: бесперебойный источник энергии под водой позволит повысить секретность морских военных операций.

источник: inhabitat