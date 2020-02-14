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В Копенгагене беспилотные автобусы будут возить жителей города бесплатно

14.02.2020
В Копенгагене беспилотные автобусы будут возить жителей города бесплатно

В районе Остербро Копенгагена появятся беспилотные автобусы, которые будут бесплатно развозить пассажиров по городу.

В Копенгагене беспилотные автобусы будут возить жителей города бесплатно

Протяженность маршрута беспилотного автобуса составит 1,3 км. Планируется, что он будет проходить через туристические кафе и магазины в период с 10:00 до 18:00 каждый день. Пока неизвестно, с какой скоростью будет беспилотник перевозить пассажиров, какое время он будет работать.

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Внедрение беспилотного автобуса происходит в рамках проекта AVENUE Евросоюза по популяризации беспилотного транспорта на территории стран Европы. Помимо Копенгагена, беспилотные автобусы будут тестироваться в Женеве, Лионе и Люксембурге.

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