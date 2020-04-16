В Китае завершается строительство необычного объекта под названием «Часовня звука»

В Китае завершается строительство необычного объекта под названием «Chapel of Sound» – «Часовня звука». Речь идет о новом концертном зале, который очень напоминает скалу.

«Часовня звука» строится совместно с инженерной фирмой Arup. Она расположена в сельской местности к северу от Пекина, недалеко от Великой китайской стены. Цель проекта – привлечь новых жителей в этот малонаселенный район Китая.

Площадь здания – 790 кв. метров, в нем разместятся полуоткрытый амфитеатр, сцена под открытым небом, смотровые площадки и несколько дополнительных служебных помещений.

Здание возводится из бетона и смеси измельченных местных горных пород, что придает ему естественный вид. Работы ведутся непрерывно круглые сутки.

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Конструкция «Часовни звука» состоит из двух соединенных между собой бетонных оболочек. Внешняя часть здания имеет перевернутую коническую форму, что обеспечивает наименьшую площадь соприкосновения с поверхностью.

Форма внутренней оболочки определяется, в основном, задачами акустики, здесь преобладают твердые поверхности. Благодаря им звуки отражаются, а отверстия в некоторых стенах служат поглотителями акустических волн.

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У этих отверстий есть еще одно предназначение: когда нет спектакля, посетители зала могут видеть через них солнечные лучи и слышать звуки природы – пение птиц, стрекотание насекомых, дуновение ветра и шум дождя.

источник: dezeen