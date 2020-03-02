В Китае разработали уникальную теплоизоляцию по образу меха белого медведя

Мех белого медведя был эволюционно оптимизирован, чтобы помочь предотвратить потерю тепла в холодных и влажных условиях, что делает его отличной моделью для синтетического теплоизолятора.

В течение многих лет ученые пытались создать материал, который по своим свойствам напоминал бы мех белого медведя, обладающий уникальными теплоизоляционными свойствами. И вот наконец успех: команда исследователей Университета науки и технологии Китая разработала материал, который не только повторяет, но и превосходит натуральный аналог.

Секрет медвежьего меха состоит в том, что каждый его волосок внутри полый, что сводит к минимуму его теплопроводность и предотвращает отвод тепла от тела животного. К тому же волоски очень эластичны, способны растягиваться, не ломаясь, и при этом отталкивают воду.

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Основой нового материла стали тонкие нити из теллура (Те), химического элемента из семейства металлоидов. После нанесения покрытия из теллура на углеродные нанопроволоки последние были растворены с помощью химического реагента. В результате образовались миллионы пустотелых трубок, почти ничем не отличающихся от волосков белого медведя.

Затем трубки смотали в виде нитеобразной структуры, которая образовала небольшой кубик изолирующего аэрогеля. В процессе испытаний он оказался более легким и теплосберегающим, чем другие подобные материалы. Кроме того, аэрогель превзошел свой природный «медвежий» прототип в эластичности и гидрофобности.

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К сожалению, теллур – достаточно редкий и дорогой элемент, что делает его массовое промышленное применение весьма проблематичным. В настоящее время китайские ученые изыскивают возможность использовать для создания нового материала более доступные и дешевые элементы.