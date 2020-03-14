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В Китае разрабатывают первый электрический вертолет

14.03.2020
В Китае разрабатывают первый электрический вертолет

Группа китайских инженеров разрабатывает полностью электрический вертолет. Платформой для испытаний станет вертолет AC311.

В Китае разрабатывают первый электрический вертолет

По словам главного конструктора Дэн Цзинхуэя, вначале разработчики намерены соединить хвостовой винт с электродвигателем. В случае успеха будет заменен основной двигатель и ротор. Без трансмиссии (при наличии электродвигателя она просто не нужна) летать вертолету станет намного проще, поскольку упростится конструкция, снизится вес машины и повысится ее надежность.

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Впрочем, это будет не первый полностью электрический вертолет. Это звание принадлежит Sikorsky Firefly, разработанному еще в 2010 году компанией Sikorsky Aircraft и представленному на Международном авиасалоне в Фарнборо (Великобритания). Он был рассчитан на одного пилота и мог продержаться в воздухе от 12 до 15 минут, развивая скорость около 150 км/час.

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