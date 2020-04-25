В Китае на 3D-принтере напечатали заградительную набережную длиной 500 метров (видео)

В китайском Сучжоу, расположенном недалеко от Шанхая, напечатали на 3D-принтере первую в мире заградительную набережную длиной 500 метров. Стена состоит из отдельных модулей, которые обеспечивают берегу защиту от сильного течения реки.

Рост уровня воды в реке может привести к нежелательным последствиям для прибрежных территорий — эрозии, заболачиванию низин, загрязнению водоносного слоя и сельскохозяйственных угодий, разрушает места обитания птиц, растений и рыб. Для противодействия воде строят специальные природоохранные береговые линии.

Обычно для возведения таких сооружений используют бетон или специальный кирпич. Хотя такие решения обладают достаточной прочностью и обеспечивают необходимую защиту, они требуют значительных средств и времени. Кроме того, земляные работы и закладка фундамента могут нарушить экосистему реки и привести к появлению новых проблем.

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3D-печать позволяет изготавливать береговые конструкции, которые следуют движению рек, защищают земли от эрозии и при этом не наносят ущерба местной флоре и фауне.

Шанхайская компания Winsun Building Technology разработала и изготовила на 3D-принтерах бетонные модули, соответствующие всем требованиям, предъявляемым к надежным и безопасным береговым линиям.

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Кроме того, их дизайн, заимствованный из национальных узоров, позволяет выращивать на набережной радующие глаз растения. 500-метровая стена установлена вдоль течения реки Сучжоухэ в провинции Цзянсу.

источник: winsun3dbuilder