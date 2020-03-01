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В Катаре показали проект стадиона «золотой сосуд» строящегося для ЧМ 2022 по футболу (видео)

01.03.2020
В Катаре показали проект стадиона «золотой сосуд» строящегося для ЧМ 2022 по футболу

Организаторы Чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре обнародовали дизайн нового стадиона на 80 000 мест в городе Лусаил рядом со столицей Катара, городом Доха.

Стадион разработки от Foster + Partners станет местом проведения первой и финальной игры катарского чемпионата. Lusail Stadium также является крупнейшим стадионом стартующего в 2022 году мирового чемпионата по футболу.

Арена Нормана Фостера присоединится к другим строящимся объектам для данного мероприятия, в том числе разработки бюро Zaha Hadid Architects.

В Катаре показали проект стадиона «золотой сосуд» строящегося для ЧМ 2022 по футболу

Проект обнародован комитетом SC, ответственным за организацию и развитие инфраструктуры для Чемпионата мира по футболу 2022 года. Новый стадион на 80 000 мест построят в 15 километрах к северу от центра Дохи. В будущем это будет центр Лусаила – нового ультрасовременного города, строительство которого началось в 2006 году и уже близко к завершению.

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Наряду с тем, что стадион построят в самом центре города будущего, он будет иметь важное культурное и историческое значение в масштабах всей страны, так как когда-то на этих землях жил основатель современного Катара шейх Джасим бин Хамад бин Халифа Аль Тани.

При проектировании нового стадиона бюро Нормана Фостера учитывало особенности местной архитектуры и древние традиции ремесленничества Катара. Задуманный как гигантский «золотой сосуд», стадион вдохновлен взаимодействием света и тени.

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После проведения турнира по футболу стадион Лусаила преобразуют в общественное пространство, включающее школу, магазины, кафе, спортивный комплекс и медицинский центр. Строительство стадиона уже идет полным ходом, а его завершение запланировано на 2020 год.

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